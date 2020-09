Caravaggio – Ghedi Under 15: Baarib e Huremovic consegnano i tre punti a Romualdi

Bella vittoria per il Caravaggio di Romualdi che in casa riesce a battere un coraggiosissimo Ghedi per 2-0 in una gara che, per larghi tratti, è stata molto equilibrata. Nel primo tempo entrambe le compagini pressano bene, cercando la conquista immediata del pallone per poi creare pericoli e al [...]