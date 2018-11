Domani sera Enotria e OltrepoVoghera in campo Domani sera, 8 novembre, alle ore 20 i rossoblù di Ferraioli ospitano l’OltrepoVoghera.

RECUPERO

Il match, in scena al centro sportivo di via Cazzaniga a Milano, è valido per il recupero dell’ottava giornata del girone D. La partita non era stata disputata a causa del campo impraticabile per pioggia.

SITUAZIONE

I milanesi sono reduci dalla bella trasferta in casa del Sant’Angelo. 8-0 in favore dell’Enotria, un super Alessio D’Erchie autore di una tripletta. L’OltrepoVoghera di Brignoli invece hanno fatto visita alla Viscontini. 0-3 il finale con doppietta di Simone Minutillo e gol di Aprea.

