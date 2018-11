Rappresentativa in campo ad Agrate

Oggi, mercoledì 7 novembre, alle 15:30 amichevole contro la Giana Erminio per la Rappresentativa regionale Under 15.

TUTTI IN CAMPO

Rappresentativa in campo ad Agrate Il gruppo dei selezionati dal tecnico Cristiano Gazzola giocheranno sul campo della Speranza Agrate, in via Archimede 2 ad Agrate Brianza. Questi i 21 convocati: Manuel Oliviero, Michael Hassan (Varesina). Filippo Bossi, Riccardo Silba (Enotria). Alessandro Colio, Andrea Giambertone, Tommaso Silanos (Ausonia). Alessandro Biscardi (Cinisello). Simone Albertini, Matteo Pelliccioli, Francesco Zambelli (Virtus Bergamo). Matteo Curridori, Gabriele Di Miceli (Alcione). Fabrizio Pignatelli, Stefano Priori (Aldini), Matteo Pirotta (Luciano Manara). Filippo Munzone, Federico Venturelli (Folgore Caratese). Alessandro Federici, Francesco Grisorio (Accademia Inter) e Luigi Roberto De Gradi (Cimiano). Under 15 che sembra in forma e va a caccia del secondo storico Scudetto, dopo quello vinto da coach Vito Lasalandra nel 2016 in Calabria.