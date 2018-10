Speciale statistiche Under 15 Regionali Lombardia, storie di grandi portieri e Roveglia guarda tutti dall’alto

Queste statistiche le trovi solo su Sprint e Sport e per poterle produrre la redazione deve sobbarcarsi una grande lavoro. Qui vi presentiamo le statistiche che riguardano i portieri della categoria Under 15 Regionali della Lombardia, ma sul giornale, tutte le settimane, tutti i lunedì, vi proponiamo le statistiche anche per le altre categorie. Se sono di vostro gradimento, se pensate che siano utili, che siano apprezzate, comprate il giornale. Ne possiamo produrre anche altre, se volete fare delle richieste, darci dei suggerimenti, siamo come sempre disponibili. La tabella è semplice da comprendere ma ecco una piccola legenda e quindi da sinistra trovate il nome del calciatore, la squadra di appartenenza, l’anno di nascita, il ruolo quindi P perché parliamo di portieri, le presenze, se è partito dalla panchina e quindi se è entrato oppure è sempre stato titolare quando è sceso in campo, se è stato sostituito e quindi se è uscito in qualche gara, la media voto, i minuti giocati e quante volte ha conservato la porta imbattuta (clean sheet).

Ovviamente le statistiche utilizzate per comporre questa tabella tengono conto delle gare fino a qui disputate e quindi stiamo parlando delle partite che si sono disputate fino al 14 ottobre. Sul giornale in edicola lunedì 21 trovate quella aggiornata così come trovate tutte quelle che riguardano gli altri ruoli. Sprint e Sport, facciamo informazione dal 1957 in maniera professionale e sempre al servizio dei giovani. Ci trovi in tutte le edicole e sullo store digitale. La nostra è una versione multimediale evoluta e non è un semplice PDF. Mano a mano che sfogliate il giornale vi viene infatti segnalato quali contenuti extra sono presenti nella pagina consultabili con un semplice clic o push se lo fate da un dispositivo mobile.