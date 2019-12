Under 15 Regionali Élite Girone A, pagellone girone d’andata: Lombardia Uno e Olginatese sognano!

Con il girone d’andata ormai conclusosi da due settimane, è tempo di tirare le somme per tutte le partecipanti. Poteva mancare il pagellone globale su tutta la prima parte di stagione? Ecco qui un breve resoconto su come sono andate le squadre del Girone A. Chi saranno state le top? Chi, invece, dovrà riscattarsi nel girone di ritorno? Per scoprirlo è facile: basta leggere qui sotto!

Il Pagellone del girone d’andata del Gruppo A

LOMBARDIA UNO VOTO 9

In pochi, probabilmente, ad inizio stagione avrebbero scommesso sulla squadra di Gagliardi. I rossoneri, invece, hanno sorpreso tutti e sono stati i protagonisti di un girone d’andata spettacolare: primo posto e titolo di “campioni d’inverno” conquistato. Difesa top con Russetti, Pellegrino e Facchinetti (la migliore del girone assieme all’Accademia Inter), attacco sempre più prolifico guidato da Elli e Pagni. Insomma, la Lombardia Uno si candida con forza per la vittoria finale. Anche perché, nel girone d’andata, sono tanti gli scontri diretti vinti: Accademia Inter, Olginatese e Alcione ne sanno qualcosa. Dove si può migliorare? Per riconfermarsi, probabilmente, servirà non perdere punti con le squadre della seconda metà di classifica. Siamo convinti che un perfezionista come Gagliardi si sarà già messo al lavoro per migliorare la sua “creatura”. Intanto, tanti complimenti!

OLGINATESE VOTO 9

L’obiettivo ad inizio stagione era la salvezza. Classifica alla mano, l’Olginatese (salvo clamorosi ed inaspettati crolli nervosi) può dormire sonni tranquilli. Successivamente, si è parlato di “alzare l’asticella”. E sono arrivate la vittorie con Alcione e Rhodense. A fine girone d’andata, quante cose sono cambiate in casa Olginatese, che ha chiuso al terzo posto (!) in classifica. C’è poco da dire: la squadra di Conca è una delle sorprese più belle di questa prima parte di stagione. I meriti derivano da una coesione davvero straordinaria tra tutte le componenti: ragazzi, allenatore e staff. Il sogno ora, anche se in molti continuano a rimanere (giustamente) con i piedi per terra, si può chiamare: “playoff”. Ma, per far sì che da sogno diventi realtà serviranno tanto lavoro e molti sacrifici. Parole che i ragazzi di Olginate conoscono molto bene.

ACCADEMIA INTER VOTO 8.5

Era e rimane la favorita per la vittoria finale. Le premesse, non sono state deluse: i ragazzi di Vicinanza Toscano hanno chiuso secondi al giro di boa. Un ottimo risultato, se consideriamo anche alcune pillole statistiche. I nerazzurri possono contare sul miglior attacco del girone (28 gol all’attivo) e sulla miglior difesa (11 reti subite, primato condiviso con la Lombardia Uno). Dopo una prima parte di normale ambientamento alla categoria, ora è ufficialmente nata l’Accademia che ci aspettavamo: tanta consapevolezza nei propri mezzi, gioco spumeggiante ed individualità che spiccano (Lauriola, Famiglietti, Piccirillo solo per fare tre nomi). La rincorsa alla Lombardia Uno è lanciata, e alla ripresa sarà subito show: trasferta super contro l’Alcione. Vincere, per mettere subito gas nel motore!

PRO SESTO VOTO 8.5

È stata una corsa a due fino all’ultima curva con la Lombardia Uno, poi lo stop con il Seregno ha cambiato leggermente le carte in tavola, lasciando al quarto posto i ragazzi di Angellotti. Una sconfitta, però, non può certo minare quanto di buono è stato fatto dalla Pro nella prima parte di stagione. La squadra di Angellotti è fra quelle che ha convinto di più, sia sotto l’aspetto della qualità del gioco, sia per la solidità difensiva. Qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi ha rallentato la corsa, ma la Pro Sesto si candida a pieni voti come una delle protagoniste anche della seconda parte di stagione. Con un Toldo (colpo invernale) e un recuperato Brognara in più nel motore: nuova linfa per una seconda parte di grandi emozioni.

RHODENSE VOTO 8

La classifica, che recita 24 punti in 15 giornate, e li colloca attualmente al quinto posto, è la dimostrazione di come il girone d’andata sia stato al di sopra delle aspettative. È una grande a tutti gli effetti la squadra seguita dalla coppia Merlo-Perelli, capace di giocarsela a viso aperto con tutte le realtà del campionato. Ottimi i pareggi contro Pro Sesto e Alcione, superlativa la vittoria contro la Vis Nova. La Rhodense è una squadra ben costruita, con un’ottima solidità è un’imprevedibilità offensiva grazie al trio Castillo-Merlo-Biancu. Insomma, le premesse per continuare a sognare ci sono tutte e la Rhodense non sembra intenzionata a volersi fermare qui.

SONDRIO VOTO 7.5

In troppi avevano dato per spacciato il Sondrio ai nastri di partenza. Ed effettivamente, la prima gara giocata contro la Lombardia Uno aveva avuto gli stessi risultati di uno shock: 7-0. I ragazzi allenati dal tecnico Di Tillio, però, non si sono buttati giù, anzi proprio da quella gara hanno iniziato a costruire le proprie fortune. Prima hanno trasformato il proprio campo casalingo in un fortino, togliendosi anche grandi soddisfazioni come la vittoria contro l’Olginatese. Successivamente, hanno macinato punti anche in trasferta, togliendosi la splendida soddisfazione di pareggiare in casa dell’Alcione. Muletta e Cometti hanno segnato 13 in gol in due, mentre Maffi è un portiere di classe A. In questo momento la classifica dice salvezza, ma per conquistarla a fine anno occorrerà continuare su questa strada. Le intenzioni, però, sono quelle giuste.

MASSERONI VOTO 7.5

Partiamo da un dato: il capocannoniere del girone A gioca qui e ha un nome ed un cognome. Pietro Mozzon. Sono undici le reti messe a segno dal numero 9. Dieci di queste sono state siglate dalla nona giornata in poi. Guarda a caso, proprio dopo la sconfitta con la Lombardia Uno, la Masseroni ha cambiato passo, togliendosi enorme soddisfazioni come il 3/0 con la Pro Sesto e il 2/1 con la Vis Nova. Vittorie importanti, che proiettato la squadra di Piccirillo come una delle possibili outsider del girone di ritorno. Sono 23 i punti in classifica: la vetta è distante solo sette punti: le possibilità, visti anche i recenti risultati, per inserirsi nella bagarre per la vittoria finale ci sono tutte.

VIS NOVA VOTO 7

Tra luci e ombre. Questo dice la prima parte di stagione neroverde. La squadra vice campione regionale non era ripartita col piede giusto (due sconfitte di fila con Seregno e Pro Sesto) per poi trovare qualche risultato buono per risalire la china. Diversi però sono stati gli stop che non hanno permesso ai ragazzi alleanti da Morgandi di essere proprio al ridosso della vetta. Vetta che comunque dista solo sette punti. E proprio qui la domanda sorge spontanea: se questa squadra tra alti e bassi è comunque vicino ai primi posti, cosa potrebbe cambiare se nella seconda parte riuscirà ad esprimere tutto il proprio potenziale? Cappellini, Acquati, Beraldo e De Lauso hanno acceso i motori.

ALCIONE VOTO 7

Una prima parte di stagione caratterizzata da mille problemi. Partiti da campioni regionali in carica, il peso era tutto sulle spalle per gli Orange. Eppure, dopo le prime 5 giornate i punti erano solo 8. Improvvisamente una luce, una scossa, la vittoria contro la Pro Sesto che sembrava aver regalato nuova linfa alla squadra. E si, perché tra infortunati, malattie e squalifiche (il caso Notarianni e la conseguente sconfitta a tavolino contro la Vis Nova) la situazione era davvero complessa. Ma la scintilla Pro Sesto non è bastata. Un altro colpo di scena, incredibile, si è abbattuto sul mondo Orange dopo la sconfitta con l’Olginatese: le dimissioni di Tonani. Inaspettate, durissime, clamorose. Squadra affidata a Calderoli: 4 punti in due partite. Che sia l’inizio di una nuova storia? Possibile.

FOLGORE CARATESE VOTO 7

L’inizio di stagione, inutile negarlo, non era stato di alto livello. La Folgore zoppicava nelle retrovie della classifica, con pochi punti nonostante le tante buone prestazioni offerte. Proprio da questo presupposto è nata la risalita verso zone più tranquille. Il tecnico D’Antuono non si era mai scoraggiato, nonostante i risultati non arrivassero: è sempre stato convinto dei suoi ragazzi, e ha fatto bene. La Folgore ha chiuso benissimo il girone d’andata, con cinque vittorie nelle ultime cinque giornate, concedendosi addirittura il lusso di battere sul suo campo la Lombardia Uno grazie alle reti di Padrin e Campi. E, vista la situazione di classifica, chissà che la Folgore non possa insidiare le zone nobili nel ritorno.

VARESINA VOTO 6.5

La classifica, almeno per il momento, dice salvezza. Sono 17 i punti raccolti dalla Varesina, in una prima parte di stagione tra luci e ombre. Le luci nascono dall’ottimo gioco messo in mostra dai ragazzi di Piccoli, che anche nei momenti di difficoltà non rinunciano mai a giocare il pallone mostrando un ottima abilità e organizzazione collettiva. In mezzo a queste note positive, però, si nascondono diverse ombre, derivate tra troppi cali di concentrazione ed atteggiamento che hanno caratterizzato alcune partite. Se questo aspetto si modificherà nella seconda parte di stagione, ecco che la Varesina potrà portare tranquillamente a termine il proprio obiettivo. Partita da ricordare e sulla quale fare una forte mente locale? Il pareggio esterno in casa dell’Accademia Inter.

SEREGNO VOTO 6.5

Alti e bassi in questo primo scorcio stagionale per i ragazzi allenati da Melinte. L’avvio era stato da sogno, con la vittoria in casa della Vis Nova per 1-0 targata Savino su rigore. I tre pareggi successivi avevano forse illuso l’ambiente verso una stagione tranquilla, prima di tornare con i piedi per terra. Insomma, per salvarsi bisognerà lottare fino all’ultimo. Il tecnico Melinte, però, più di una volta si è ritenuto soddisfatto del percorso di crescita che stanno intraprendendo i propri ragazzi. Uno dei punti più alti è, sicuramente, la vittoria contro la Pro Sesto, sempre per 1-0 e sempre con lo stesso mattatore della Vis Nova: Savino, dagli undici metri. Quindi, il bilancio è tutto sommato positivo: partite come questa dimostrano che il Seregno potrà giocarsela con chiunque.

SEGURO VOTO 6.5

È stato un Seguro a due facce quello visto in questo girone d’andata. La prima di queste ha una data e una partita d’inizio, la sconfitta esterna per 4-2 con la Rhodense della prima giornata, è una fine, il ko, sempre fuori casa, questa volta con il Seregno della settima giornata. Il protagonista era il tecnico Bozzi, riuscito a togliersi una sola, ma grande, soddisfazione: vincere 2-1 contro la Lombardia Uno. Dal match contro la Pro Sesto, il Seguro ha deciso di cambiare guida tecnica, affidandosi ad Albano che fin da subito ha provato a trovare una soluzione per uscire da un inizio complicato. Il lavoro da fare è ancora molto, ma i risultati, finalmente, s’iniziano a vedere: il Seguro visto nelle ultime gare sembra guarito. Girone di ritorno tutto da vivere.

SOLBIATESE CALCIO VOTO 6

La classifica dice rosso: la Solbiatese è penultima in classifica con 8 punti totalizzati e solo due vittorie all’attivo. Ironia della sorte, una di queste è arrivata contro una delle big del girone: correva la quinta giornata, è un gol di Roncolato bastava per vincere contro l’Accademia Inter. Alla Solbiatese, dopo un buon inizio di campionato (l’altra vittoria risale alla prima giornata contro l’Aldini) è mancata continuità nei risultati: quando la girandola positiva si è fermata, nei ragazzi sono mancati fiducia ed entusiasmo per riprendere il giro giusto. Nella seconda parte bisognerà intervenire sia sotto questo aspetto, sia nella fase di finalizzazione. Nove i gol segnati, un bottino troppo magro. Comunque, i punti a disposizione sono tanti e la volontà di salvarci c’è tutta.

ALDINI VOTO 5

Salvate il soldato Aldini. Un grido, imperioso e importante, dovuto ad un girone d’andata davvero da brividi per la storica società di Felice Orsini. I numeri sono pesanti: ultimo posto in classifica con 6 punti, una sola vittoria in campionato ed un esonero sulle spalle. Correva la 12 giornata, è dopo la sconfitta con l’Alcione, la società decideva di esonerare il tecnico Ruggiero per provare a dare una scossa all’ambiente. Al suo posto Valtolina, che poco ha potuto correggere in così poco tempo. La salvezza, classifica alla mano, non è assolutamente un obiettivo impossibile, ma serve una svolta. Perché, vedere l’Aldini laggiù fa uno strano effetto, inutile nasconderlo. Vedremo se l’anno nuovo regalerà il tanto atteso riscatto oppure certificherà una retrocessione che avrebbe del clamoroso.

