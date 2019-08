«Abbiamo un buonissimo gruppo, ma c’è da lavorare e crescere molto». Ecco le prime parole di Cristiano Gazzola, tecnico dell’Accademia Inter Under 16, dal ritiro di Roncegno (TN). L’estate nerazzurra è stata caratterizzata da tantissimo entusiasmo per l’ingaggio di Gazzola, ritornato all’Accademia Inter a distanza di dieci anni dalla prima esperienza. All’ormai ex tecnico della rappresentativa lombarda Under 15, guidata alla vittoria al torneo delle regioni, è stato affidato il gruppo dei 2004, impegnati nel campionato regionale Under 16.

Una rosa competitiva con tanta voglia e fame di vittoria: la squadra di Gazzola non può non partire con i favori del pronostico in questa stagione, ma il tecnico resta inizialmente coi piedi per terra: «Ho a disposizione davvero un bel gruppo. Abbiamo iniziato a lavorare dal 22 agosto ma serve tempo ai ragazzi per capire la mia idea di calcio e cosa voglio vedere in campo».

L’esordio in campionato sarà tra le mura amiche di Via Cilea contro l’Ispra: iniziare bene è l’imperativo categorico, con la consapevolezza che il campionato è lungo ed ogni partita è importante. Categorico è anche Gazzola in risposta alla domanda su quali fossero gli obiettivi per questa stagione: «Il nostro obiettivo è guardare partita per partita. Bisogna affrontare ogni match con il giusto spirito e la giusta cattiveria, i conti li faremo a fine campionato», ha dichiarato il tecnico.

Prima dell’esordio in campionato dell’8 settembre i nerazzurri saranno impegnati domani (giovedì 29 agosto) contro i pari età del Montichiari, sabato con il Bresso calcio e domenica con la Folgore Caratese. Tutte sfide impegnative contro avversari di assoluto livello, fondamentali per proiettarsi al meglio all’inizio imminente del campionato e per prendere confidenza con i meccanismi di gioco studiati dal tecnico. Forte di un gruppo formato da giocatori di livello assoluto con al timone un tecnico del calibro di Gazzola, sognare in grande per l’Accademia Inter non è un’utopia, ma un dovere!

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.