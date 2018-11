Acquaro, scambio di panchine al Seguro Under 17 in zona retrocessione, Under 16 che veleggia nei piani alti del girone A di campionato. Tanto è bastato in casa Seguro per attuare uno scambio tra allenatori.

SWITCH

Il tecnico Andrea Acquaro, anche responsabile del settore giovanile, lascia dunque i suoi 2003 per andare a prendere il gruppo 2002. Stefano Piluso, dunque, lascia la panchina scottante nell’Under 17 “scendendo” alla guida dell’Under 16. Una scelta societaria che vedrà Acquaro portare nel gruppo 2002 alcuni dei suoi sottoetà cercando di salvare la categoria regionale.

TUTTO SU SPRINT

Tutti i retroscena della decisione del club e le parole del diretti interessati lunedì su Sprint e Sport!

SCOPRI L’ABBONAMENTO MULTIMEDIALE DI SPRINT E SPORT