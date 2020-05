Sondrio Under 16: alla scoperta di Tiziano Togni, allenatore e responsabile tecnico dei biancocelesti

Prosegue la serie di interviste dell’Under 16 Regionale. Oggi è il turno del girone B, con l’intervista a Tiziano Togni, tecnico del Sondrio Under 16. Con l’allenatore dei 2004 abbiamo parlato dei mesi passati senza calcio, della stagione corrente e del prossimo futuro.

Buongiorno Tiziano, grazie innazitutto per la disponibilità. Come stai? Come hai vissuto questi mesi lontano dai campi?

Tutto bene, grazie. Non è stato e non è facile, anche perché si è interrotto tutto molto bruscamente. Ho cercato di essere positivo e di pensare che un momento così lungo per stare tutti insieme in famiglia ( ho tre figli ) non mi era mai capitato e, probabilmente, non mi capiterà più. Certo, quello che succedeva intorno, non induceva certo all’ottimismo. Speriamo comunque che adesso il peggio sia alle spalle.

Senti spesso i tuoi ragazzi? Credi sia più complicato per loro, data la tenera età, stare lontano dal mondo del calcio?

Ci scriviamo sul gruppo e sento qualche genitore. Ultimamente (dal 4 maggio) ho mandato a loro, in collaborazione con il mio preparatore Rapella, alcune sedute di allenamento individuale per mantenersi in forma. Sicuramente, per un ragazzo di quell’età, la quasi totale inattività è un problema serio. Il rischio è che possa perdere volontà e passione. Sappiamo che oggi la tecnologia, certamente utilissima, spinge i ragazzi ad isolarsi e, a volte, li rende dipendenti. La situazione attuale non aiuta di certo.

Possiamo dire che, causa Coronavirus, si è fermato tutto sul più bello: ti manca il campo?Come hai vissuto l’ultimo weekend frenetico prima dello stop?

Certo che mi manca. Da quando ho 12 anni (tanti e tanti anni fa…) sono sempre stato sui campi di calcio, prima da giocatore e poi da allenatore: quindi alla mia vita certamente manca qualcosa. E’ successo tutto così all’improvviso. In generale si era capito già nelle giornate precedenti che qualcosa non andava, ma mai avrei pensato che la situazione potesse peggiorare in modo così rapido. I primi tempi si credeva che tutto potesse finire rapidamente. Si pensava addirittura a come organizzare i recuperi. Poi tutti abbiamo preso atto della situazione e abbiamo capito che non sarebbe stato così semplice uscirne.

I campionati sono virtualmente finiti, ma non si sa come: quel è la tua idea a riguardo? Un “congelamento” delle classifiche accontenterebbe tutti?

Per quel che riguarda i settori giovanili penso di sì. Per le categorie degli adulti è invece più difficile trovare una soluzione. Forse la promozione dell’attuale prima in classifica sarebbe giusta. Credo comunque che qualsiasi decisione alla fine scontenterebbe qualcuno.

Come detto, ci siamo fermati sul più bello: come credi sarebbe andata a finire la vostra stagione? I playoff erano un obiettivo?

Eravamo in un buon momento e venivamo da quattro vittorie consecutive: certamente speravamo di raggiungere l’ultimo posto disponibile per i playoff.

Tra alti e bassi, come normale che sia, credo abbiate giocato una stagione di altissimo livello. Come giudichi l’annata dei tuoi ragazzi? Che futuro ti aspetti per loro?

Sono molto soddisfatto dei ragazzi. C’è stata una crescita continua, anche se la squadra era già molto forte in partenza. Penso che in questo gruppo molti abbiano possibilità di fare bene nel mondo del calcio. Hanno qualità, passione e tanta volontà.

Se dovessi individuare il momento migliore e quello peggiore del vostro campionato, quali mi racconteresti?

Il momento migliore è stato sicuramente l’ultimo periodo giocato. Tutto andava a meraviglia e anche i nuovi arrivati si erano perfettamente integrati. Il più difficile è forse stato tra le ultime due giornate dell’andata e la prima di ritorno, dove abbiamo fatto un punto in tre partite. C’è da dire che però ci siamo ripresi immediatamente. Per il resto abbiamo sempre avuto un rendimento costante.

Forse è un po’ presto per chiederlo, ma hai già parlato con la società per la prossima stagione? Il tuo obiettivo è rimanere?

Parto dal presupposto che è difficile impostare una nuova stagione senza avere nemmeno l’idea di quando si inizierà. All’interno della società Sondrio ricopro anche il ruolo di responsabile tecnico, insieme a Marcello Bazzi. A breve ci incontreremo con la società e valuteremo. Io comunque, se ci fossero le condizioni, resterei volentieri.

Parlando più di te nello specifico, c’è un allenatore al quale ti ispiri? Qual è la tua filosofia di calcio?

Ci sono due allenatori, di cui sono oltretutto amico, che mi hanno sicuramente influenzato. Uno è Massimo De Paoli (allenatore dei settori giovanili di Inter e Brescia) che ha cambiato il mio modo di pensare e mi ha trasmesso tantissimo, soprattutto nell’organizzazione delle sedute di allenamento e nell’approccio con i ragazzi. L’altro è Mario Beretta, che ho avuto modo di seguire anche quando allenava in Serie A a Siena e Lecce e poi da responsabile tecnico, prima al Cagliari e poi al Milan, da cui ho cercato di apprendere il più possibile a livello professionale. Non ho una filosofia particolare, penso che un allenatore debba sapersi adattare ai giocatori a disposizione, e soprattutto non tralasciare la tecnica a dispetto della tattica o di un’eccessiva preparazione fisica. Tutto deve essere bilanciato e tutto deve avere una logica. Poi moduli e schemi vengono successivamente, e hanno sicuramente la loro importanza.

Hai un sogno nel cassetto legato al mondo del calcio?

Mi piace sognare (anche se i piedi cerco di tenerli ben piantati per terra), quindi di sogni ne ho parecchi. Diciamo però che per scaramanzia preferisco non rivelarli.

