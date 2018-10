Under 17, Cimiano a caccia di gol Dopo la vittoria per 2-0 in casa contro il Sancolombano, il tecnico Fontana parla dei suoi ragazzi.

BUM BUM

La partita è stata largamente gestita dai biancorossi di casa. Le reti sono arrivate grazie a Filippo Calabrò nel primo tempo e a Fitsium Sacchi nella ripresa. Un Sancolombano che ha visto la grandissima prestazione del suo portiere Lorenzo Rancati. Il portierone infatti non solo ha parato un rigore a Stefano Locati ma anche realizzato interventi provvidenziali.

TANTE OCCASIONI, POCHI GOL

Le parole di Emilio Fontana al termine del match sono di eologio e carica per i suoi.

