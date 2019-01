Crema, adesso il Fanfulla: ma il ko col Rozzano fa ancora rabbia

Domenica alle 10 tornano in campo Crema e Fanfulla, per una sfida tra due squadre che vogliono fortemente rialzarsi dopo un amaro esordio nel girone di ritorno. Sono solo quattro i punti che al momento dividono le due squadre nella classifica del Girone D di Under 17, e il match si presenta per entrambe come ottima occasione per testare il proprio livello contro un’avversaria di pari livello: insomma, quegli scontri diretti in cui i punti sembrano valere doppi.

Se il 4-0 subìto dai bianconeri contro il Cimiano lascia poco da recriminare, in casa cremasca ancora non “va giù” la sconfitta per 2-1 contro il Rozzano. «Parlo a titolo personale, ma la partita è stata caratterizzata da una serie incredibile di errori arbitrali – puntualizza il dirigente Aldo Somenzi -. Il gol del pareggio, in particolare, è stato praticamente una schiacciata, sotto gli occhi divertiti di tutti i presenti. L’arbitro era vicino, ma ha convalidato la rete senza esitazioni».

Seconda partita in panchina per Luca Danelli, ex professionista con Cremonese e Albinoleffe e chiamato a risollevare le sorti della squadra.