Mehmedaj is back, Pro Sesto espugna Rozzano Nel recupero dell’ottava giornata di campionato Under 17 girone D la Pro Sesto batte il Rozzano 1-0. Decide la rete a dieci minuti dalla fine di Denis Mehmedaj.

MISURA

Partita combattuta ed equilibrata. Il Rozzano, guidato dal ds Garoli al posto dello squalificato Giordano, vanta diversi ’03 in campo. Stesso dicasi per gli ospiti di Luca Tettamanti che dovranno fare a meno di Colonna e Failoni per diverso tempo causa infortunio al ginocchio per entrambi. I neroverdi cercheranno riscatto in casa dell’OltrepoVoghera. I sestesi alla caccia della continuità tra le mure amiche contro il Crema.

CLASSIFICA

Under 17 Girone D

Classifica: Pavia 24, Trevigliese 24, Pro Sesto 22, Enotria 21, Coaching L1 18, Cimiano 16, Crema 14, Pergolettese 13, Villa 13, Accademia Sd 13, OltrepoVoghera 12, Sancolombano 11, Fanfulla 8, Rozzano 6, Schuster 4, Ausonia 4.

Prossimo turno: Accademia Sd-Pavia, Coaching L1-Cimiano, Enotria-Villa, OltrepoVoghera-Rozzano, Pergolettese-Sancolombano, Pro Sesto-Crema, Schuster-Fanfulla, Trevigliese-Ausonia