Pieve 010 Under 17, il tecnico Sudati è pronto alla nuova stagione: la parola d’ordine è intensità

Non sarà una stagione come tutte le altre per il tecnico Massimiliano Sudati del Pieve 010 Under 17. Per l’allenatore dei rossoblù, infatti, sarà la prima esperienza alla guida di una squadra regionale. E con i suoi ragazzi è stato subito chiaro. Per raggiungere l’obiettivo di quest’anno, la salvezza, bisognerà battagliare. «Siamo un gruppo nuovo. Daremo tutto per non retrocedere». A tal proposito, Sudati sta spremendo i suoi, per far trovare loro la miglior condizione atletica nel minor tempo possibile. «Cerco di farli correre tanto. La parola d’ordine è intensità. La scrivo ovunque in spogliatoio. Poi, bisogna sempre adattarsi alle caratteristiche della rosa. Dipende tutto da quello che si ha a disposizione». Ma ritrovare lo smalto migliore è tutt’altro che facile, a causa della pandemia che ha interrotto le attività per diverse settimane. «Alcuni dei miei calciatori, dopo i primi allenamenti, avevano le vesciche. Altri si sono infortunati. Ma è normale, dopo quasi sei mesi di stop». In questo periodo, è difficile perfino trovare avversari contro cui misurarsi: «Alcuni presidenti si oppongono per evitare di correre rischi. È complicato organizzare amichevoli, data la situazione», ha spiegato il tecnico. Ad ogni modo, l’inizio del campionato è sempre più vicino. E il Pieve 010, pur non partendo dalle posizioni più avanzate della griglia, mira ad essere un avversario ostico per chiunque. Nel segno dell’intensità, come vuole Sudati.

