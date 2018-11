Rimonta Pavia, poker al Sancolombano Recupero vincente per i pavesi di Paolo Meraviglia. Poker in rimonta in casa contro il Sancolombano di Pesatori.

RIMONTA

Vantaggio iniziale degli ospiti a firma di Garrone, la vittoria pavese si concretizza nella ripresa. Prima Quaranta su rigore, poi acuto di Jimenez, capolavoro in rovesciata di Callipo e infine Radice su respinta del portiere Rancati.

PAVIA-SANCOLOMBANO 4-1

RETI (0-1, 4-1): 37′ Garrone (S), 22′ st rig. Quaranta (P), 30′ st Jimenez (P), 32′ st Callipo (P), 37′ st Radice (P).

CLASSIFICA

Under 17 Girone D

Classifica: Pavia 24, Trevigliese 24, Pro Sesto 22, Enotria 21, Coaching L1 18, Cimiano 16, Crema 14, Pergolettese 13, Villa 13, Accademia Sd 13, OltrepoVoghera 12, Sancolombano 11, Fanfulla 8, Rozzano 6, Schuster 4, Ausonia 4.

Prossimo turno: Accademia Sd-Pavia, Coaching L1-Cimiano, Enotria-Villa, OltrepoVoghera-Rozzano, Pergolettese-Sancolombano, Pro Sesto-Crema, Schuster-Fanfulla, Trevigliese-Ausonia