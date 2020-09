Seregno – Longuelo Under 17: Doppio Ruggieri ma prima Patete la riprende poi entra Maisano e cambia la partita. Seregno chiude in nove

Con grande caparbietà e cuore il Seregno strappa un pareggio molto importante nel match d’esordio in categoria per ilLonguelo. Il match comincia subito molto forte: già al 2’ i padroni di casa hanno una buona occasione per passare in vantaggio. Buran riceva palla da rimessa laterale, sulla fascia sinistra, [...]