Under 17 Regionale girone C: le pagelle della 7° giornata

Under 17 Regionale: Spicca la grande prova di forza del San Lazzaro che vince prepotentemente lo scontro diretto, poco convincente il Desenzano che perde clamorosamente in casa.

CELLATICA: voto 7

Giornata dura, una di quelle che molto spesso ti fanno perdere punti importanti. Non è stato così per il Cellatica, che ha saputo reagire bene portando avanti la serie di risultati positivi e con uno splendido Vaglica la chiude nel primo tempo. Rischia un pò nel finale subendo un gol sicuramente evitabile.

USO UNITED: voto 6

Fa sempre più fatica ad uscire dalla zona calda della classifica nonostante stia proponendo un buon calcio, questo scontro diretto era proprio il momento giusto per la squadra di Lepri per invertire radicalmente il senso di marcia così non è stato.

MANTOVA: voto 8

Si rialza benissimo il Mantova che dopo aver perso domenica scorsa lo scontro diretto contro il Rigamonti, vince in casa contro una buonissima Verolese che nonostante la sconfitta non concede tanto. Bravissimi i ragazzi di mister Mandara che dopo essere andati sotto per uno a zero la ribaltano portando a casa tre punti d’oro.

VEROLESE: voto 6.5

Riceve la seconda sconfitta consecutiva ma i risultanti non rispecchiano quello che si vede in campo, quello che manca il più delle volte è la cinicità sotto porta. Nei primi venticinque minuti abbiamo tanto pressing e convinzione poi un black out inspiegabile condanna gli uomini di mister Capello.

CASTELLANA: voto 6

Non basta un grandissimo gol di Hajjy per portare a casa i tre punti, tanti troppi problemi difensivi sono sorti proprio in questa giornata, sicuramente affrontavano la prima della classe ma questa non deve essere una scusante perchè i quattro gol subiti nel secondo preoccupano e non poco.

RIGAMONTI: voto 8

Dimostra ogni domenica di avere qualcosa in più, crea tanto e finalizza tanto senza avere pietà di nessuno. Inizia male la partita ma quando un giocatore fa un gol così c’è poco da fare, poi rialza la testa e la chiude subito a inizio secondo tempo dove fa vedere grandissima tecnica.

DARFO BOARIO: voto 7

Vittoria di misura per il Darfo che vince ma non convince del tutto, si trova davanti una squadra che ha fame e che vuole fare punti. Tiene benissimo in difesa subendo un po troppo, menomale che ci pensa Panighetti a inizio gara a segnare il gol vittoria, altrimenti sarebbe stato un pareggio scritto.

BRENO: voto 6.5

Non è un momento bellissimo per la squadra di mister Stefani che nelle ultime 5 gare ha raccolto solo quattro punti, pochi per togliersi dall’ultima posizione che incomincia a bruciare e non poco. Da sottolineare però la grinta della squadra che dimostra ogni domenica e anche questa settimana avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più.

SP DESENZANO: voto 6

Dopo il punticino preso settimana scorsa in casa contro il Real Leno, la squadra di Amonti non entra in campo contro il Lumezzane e prende una dolorosa sconfitta che sicuramente non fa bene al morale.

LUMEZZANE: voto 7.5

Piano piano come una buona macchina a diesel ingrana e i frutti del lavoro si incominciano a vedere due vittorie consecutive portano i bresciani al quinto posto in classifica grazie anche alla sconfitta della Verolese.

PIEVE: voto 7

Vittoria di misura che fa sicuramente morale nelle file del Pieve che veniva da una sconfitta pesante contro il Real Leno. La classifica e il calendario però non gli sorridono, il primo perchè nonostante la vittoria si trova ancora nella parte calda, il secondo invece gli mette di fronte Lumezzane e Rigamonti nelle prossime gare.

V.MONTICHIARI: voto 6

Partita ordinata ma non efficace dal punto di vista offensivo, subisce un po troppo la manovra avversaria proponendo poco e male. Siamo abituati sicuramente a tutt’altre partite dei ragazzi di Gambardella che devono riprendersi immediatamente per giocarsela fino alla fine.

SAN LAZZARO: voto 7.5

Scontro diretto vinto meravigliosamente dal San Lazzaro che chiude la partita tutta nel primo tempo con un tris che taglia le gambe alla squadra ospite che prova a rialzarsi ma non cambia più di tanto il risultato. Una vittoria che ci voleva.

REAL LENO: voto 6

Ben Hamed sembra essere l’unico dei suoi a crederci fino alla fine in una domenica nera per il Real Leno, che dopo le ottime prestazioni fatte vedere nelle passate domeniche cade malamente nello scontro diretto con il San Lazzaro.

