Under 17 regionali Élite girone B: le pagelle della 14ª giornata, sorpasso Sarnico, sorpresa Brusa!

Under 17 regionali Élite girone B: un’altra giornata è andata per il campionato Élite, ma come si sono comportate le squadre? Ecco i voti squadra per squadra: Il Sarnico sorpassa il Ponte San Pietro ed è prima, vittoria a sorpresa per il Brusaporto!

I VOTI DELLA 14ª GIORNATA DI UNDER 17 REGIONALI ÉLITE GIRONE B

UESSE SARNICO: VOTO 9



L’ennesima vittoria per superare il Ponte San Pietro, leggermente in calo nelle ultime due giornate (e nel recupero giocato nel mezzo) e diventare primi in classifica ad una giornata dall’ultima di andata. L’ennesima vittoria con una sola rete di scarto (nonostante il pareggio contro lo Sporting Franciacorta) per dimostrare che in questo cmapionato basta solo essere cinici il giusto per poter fare bene. La Tritium è l’ultimo ostacolo del girone di andata, come andrà a finire?

BRUSAPORTO: VOTO 9

Vittoria magica, quasi inaspettata, contro una squadra che è abituata a navigare tra le zone playoff. Vittoria che dimostra per l’ennesima volta che in questo campionato le squadre sono tutte allo stesso livello, e nonostante sulla carta qualche piccolo differenza ci possa essere, sul campo non se ne vedono. La partita la decide Loris Alegiani, che premia la prestazione di squadra e regala tre punti alla squadra per rimanere a galla in classifica ed allontanarsi dagli ultimi cinque posti.

FOLGORE CARATESE: VOTO 9

La squadra di Crippa è sicuramente una delle squadre più forti del girone, se non della categoria, ma fatica davvero molto a fare punti importanti e segnare quando conta. Non è stato il problema di questa settimana, e lo dimostra il cinque a zero contro una signora squadra. Che sia la chiave per un girone di ritorno da vera protagonista? Una rincorsa ai primi posti sembra molto difficile e sarebbe oggi qualcosa di straordinario, ma in un campionato come questo Under 17 regionali Élite nulla è mai scontato! La sfida contro la Vighenzi potrebbe essere il test del nove…

SCANZOROSCIATE: VOTO 8.5

La vittoria contro la Trevigliese regala alla squadra un terzo posto davvero insperato fino a poco tempo fa, ma che ora fa sicuramente tanto morale. La forza della squadra è stata quella di pareggiare diverse partite nelle ultime giornate contro squadre che avevano fatto forse qualcosa di meglio, riuscendo quindi a portare punti ad oggi importantissimi. La corsa ai playoff è ancora lunga, e tutto può cambiare da una giornata all’altra, ma questo terzo posto sicuramente farà bene ai ragazzi in vista della sfida contro la Pavoniana!

CISANESE: VOTO 8.5

La squadra di passoni torna a vincere dopo un periodo troppo negativo, fatto dis confitte e pareggi forse anche immeritati. Nessun problema per la squadra, che dopo un avvio davvero speciale ora non soccombe alla classifica e rimane accodato nel gruppone di metà classifica. Il girone di ritorno ci dirà il valore della squadra, per ora però c’è il derby contro l’Olginatese da vincere!

TRITIUM: VOTO 8

Vittoria importantissima per questa Tritium, che le permette di non perdersi tra gli ultimi posti ma di, anzi, riuscire a correre dietro al gruppone di metà classifica e lottare quindi per un posto di prestigio. Prima del girone di ritorno c’è il difficilissimo test Sarnico. In un campionato così complesso, dove l’equilibrio regna tra tutte le squadre, ad oggi è impossibile dire come andrà il match, e un solo punto potrebbe fare la differenza. Chissà che non sia proprio la Tritium a frenare l’entusiasmo della squadra di Duci!

PONTE SAN PIETRO: VOTO 8

Due settimane sotto tono e il primo posto, fino a poco fa ben saldo tra le mani di Mascaro, va al Sarnico. “sotto tono” si fa per dire, perché nonostante due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite giocate il gioco della squadra non è mai sceso di qualità. Anzi, il pareggio di questa giornata contro la Virtus ha messo in mostra tutte le capacità dei ragazzi, che ora affronteranno la Vis Nova con qualche consapevolezza in più! E se dovesse andare male, la squadra ha dimostrato alla grande che quando non si può vincere anche non perdere diventa importante.

VIRTUSCISERANOBERGAMO: VOTO 8

Vedere la vera e propria “Big” del girone così lontana dal podio e dal primo posto arrivati quasi al termine del girone d’andata? Non se lo sarebbe mai aspettato nessuno, ma questo rende evidente come la categoria Élite di quest’anno sia allenante e funzionale. I ricordi di una Virtus lontana decine di punti dalla terza o quarta del girone sono ora lontani, la sfida è aperta, ma se la squadra trovasse con più semplicità la via del gol non saremmo qui a parlare della stessa storia. Insomma, la qualità è la stessa, ma con qualche gol in meno. Qualche piccolissimo rimprovero ai ragazzi e tanti complimenti alle avversarie!

VIGHENZI: VOTO 6.5

Una sconfitta che non ci voleva in vista dello scontro contro una Fpolgore così in forma, ma che se dovesse trovare la vittoria domenica si allontanerebbe definitivamente dalla squadra di Sandrini. Ecco perché rialzarsi in tempo è importantissimo, non è impossibile sfalsare la classifica in poche giornate in questo girone. E da Gennaio comincerà il vero campionato!

VIS NOVA: VOTO 6.5

Una sconfitta che non vale la bocciatura. La squadra arrivava da un ottimo periodo, fatto di grandi vittorie e ottime giocate. Un passo falso sotto il punto di vista dei risultati non va certo a sfavore della squadra, ma il gol di Alegiani subito questa domenica sicuramente un po’ pesa. Ora c’è lo scontro contro una diretta avversaria per la classifica di questa Under 17 regionali Élite, impossibile sbagliare!

SPORTING FRANCIACORTA: VOTO 6.5

Vittoria molto complicata! Il percorso di Igor Trocchia si sta facendo vedere, i risultati arrivano e contro squadre molto blasonate. Settimana prossima una possibilità per fare meglio, c’è lo scontro contro il Ciliverghe. Fare punti è importantissimo!

OLGINATESE: VOTO 6

La squadra di Gnutti perde in una partita molto nervosa. Una sconfitta che vale la sufficienza, la squadra sta ancora competendo per le posizione alte della classifica. Una partita complicata quella di questo sabato. Nonostante ciò, ottima prova per la squadra della provincia di Lecco, una sconfitta che non peserà certo, anche perché a breve c’è il derby contro la Cisanese!

TREVIGLIESE: VOTO 6

Tanta, tanta fatica anche questo week end, anche contro uno Scanzorosciate che oggi è terza in classifica. Una sconfitta che non va assolutamente catalogata come bocciatura della squadra, anzi. La reazione c’è stata, ed è stata importante. La squadra sta facendo bene e fare punti importanti non è impossibile, soprattutto con il girone di ritorno alle porte. L’ultima sarà contro la Virtus, un miracolo a cui credere!

MANARA: VOTO 5.5

Mezza bocciatura, ma non per il gioco. Mezza bocciatura perché nonostante la Folgore fosse molto in forma, nonostante la squadra fosse stata in gara per più di 60 minuti, dopo il 3 a ‘0 la squadra ha mollato lasciandosi andare. Un comportamento che ha fatto male, che ha reso il risultato troppo pesante rispetto a ciò che è stato sul campo. Settimana prossima contro un Brusaporto molto informa, come andrà?

CILIVERGHE: VOTO 5.5

Mezza insufficienza anche per il Ciliverghe, il pareggio nel recupero contro il Ponte San Pietro dava speranze per questo week end, speranze che non sono state corrisposte al 100%. Un’ottima prestazione però contro la prima della classe. Settimana prossima un’altra sfida complicata per chiudere la turnata d’andata. Com’è andrà contro lo Sporting Franciaciorta?

PAVONIANA: VOTO 5

La “peggior” squadra della settimana. Solo per la prestazione e per il risultato. Un 4 a 1 molto pesante, perché arriva da una diretta avversaria che ora ha la possibilità di allontanarsi dalla corsa alla salvezza, affossando di più la squadra. Sia chiaro, il girone di ritorno è ancora lungo, tutto può cambiare da qui ad Aprile in questo Under 17 regionali Élite, ma intanto dobbiamo aspettare di vedere come andrà contro lo Scanzo!

