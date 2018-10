Under 19 Coppa Lombardia, i quarti di finale Oggi sono andati in scena i quarti di finale della Coppa Lombardia dedicata alla fascia A Under 19. Si tratta dell’andata, il ritorno è fissato per il 14 novembre.

GARA DELL’EX

Quattro sfide di qualità dove a spiccare è sicuramente Rhodense–Alcione, per l’ex tecnico orange, Luca Crippa, ora mentore dei milanesi arancioblù. La sfida è prevista per le ore 20.00 a Lucernate. Il Brusaporto batte di misura la Cisanese in casa per 1-0, mentre il Bresso grazie a una doppietta di Sironi vince contro il NibionnOggiono 2-1.

LE SFIDE

Rhodense-Alcione h.20

Cologno-Calvairate h.20

Brusaporto-Cisanese 1-0

Bresso-NibionnOggiono 2-1

