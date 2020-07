Azzano Fiorente Grassobbio, dal Lemine arriva Ernesto Nani: allenerà l’Under 19

Ernesto Nani è il nuovo allenatore dell’Azzano Fiorente Grassobbio Under 19: l’ex Lemine Almenno avrà quindi il compito di guidare la formazione Juniores nel campionato Regionale Fascia B appena conquistato. Ecco l’annuncio del club: «La società AZZANO AFG da il benvenuto ad Ernesto Nani che assumerà la guida della nostra squadra juniores neopromossa al campionato regionale B. Un altro tassello di qualità ed esperienza per far crescere e valorizzare il nostro settore giovanile. In bocca al lupo».