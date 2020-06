Bressana Under 19, ufficializzato il nuovo allenatore: panchina a Graziano Dianin

Cambio sulla panchine del Bressana Under 19, che parteciperà al prossimo campionato Regionale Fascia B. Al posto di Rolfini infatti lo stesso club ha ufficializzato l’arrivo di Graziano Dianini. Ecco il comunicato: «Nell’annunciare e dare il benvenuto in arancione a Graziano Dianin, che avrà la conduzione tecnica della nostra Juniores regionale, vogliamo dare un grande abbraccio ed un ringraziamento a mister Tiziano Rolfini ed augurargli un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera».