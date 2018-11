Cairate, ko a tavolino e punto di penalità. Costa cara al Cairate la mancata presentazione alla partita di sabato scorso. Contro la Vergiatese, Under 19 fascia B girone A, il team di Tripodo non si è infatti presentato.

GIUDICE SPORTIVO

“La società Cairate con mail in data 3-11-18 comunica che non si sarebbe presentata per la gara in oggetto. Peraltro non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA

a) di comminare alla Società Cairate la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 , penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 17 comma3 del C.G.S.

b) di comminare alla Società Cairate la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 50,00 -1º Rinunzia – cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 20187/2019 pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2017.”

CLASSIFICA AGGIORNATA

Classifica: R.Vanzaghese 22, Busto 81 21, Itala 19, Fagnano 17, Gorla Minore 16, Vergiatese 15, Cantello Belf 13, Valceresio 13, Verbano 10, Aurora CMC 10, Ceresium Bis. 9, Gorla Maggiore 9, Vanzaghellese 8, Gavirate 7, FBC Saronno 7, Cairate 0.

Prossimo turno: Busto 81-Itala, Cairate-Gavirate, Cantello Belf-Valceresio, Ceresium Bis.-FBC Saronno, Gorla Maggiore-Fagnano, Gorla Minore-Aurora CMC, Vanzaghellese-R.Vanzaghese, Verbano-Vergiatese