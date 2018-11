Coppa Lombardia fascia B, Longuelo ai quarti Prima promossa dagli ottavi di finale di Coppa Lombardia Under 19 fascia B. I triangolari degli ottavi si giocano anche stasera e domani per completare il quadro delle promosse ai quarti.

BUM BUM LONGUELO

Il Longuelo del tecnico Giuseppe Santoro strappa dunque il pass vincendo in casa della Virtus Lovere ieri sera per 2-1. La sfida ha visto tutti i gol nella ripresa: all’8′ Bettoni porta avanti i padroni di casa. Poi nel giro di otto minuti Edoardo Facheris ribalta il risultato con una doppietta personale.

NEBBIA

L’altra sfida del triangolare in programma ieri sera tra Bareggio e Afforese, invece, è stata sospesa per nebbia all’intervallo. Lo score riportava 1-0 per i padroni di casa, in vantaggio con Danci nel primo tempo.

ALTRI MATCH

Stasera in campo alle ore 20:00 Lissone-Arcellasco, domani sera alle 20:45, invece sarà il turno di Barzago-Cornatese.

