Pro Novate Under 19: Angelo De Boni confermato sulla panchina rossoblu

La Pro Novate sceglie la via della continuità per quanto riguarda la guida tecnica della squadra Under 19, che sarà impegnata nel campionato Regionale Fascia B. Confermata quindi la fiducia in Angelo De Boni, ex tra le altre di Uboldese, Fbc Saronno, Pro Lissone, Cusano e Bresso, che era stato ingaggiato la scorsa estate e non ha ancora potuto raccogliere i frutti del lavoro svolto in questi mesi, a causa della sospensione del campionato lo scorso ottobre dopo sole quattro giornate. Periodo in cui i novatesi avevano raccolto cinque punti, frutto della vittoria sulla Vanzaghese, dei pareggi con Real Milano e Sesto 2012 e della rocambolesca sconfitta sul campo del Vighignolo.

