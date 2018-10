Il Castel d’Ario si ritira dal campionato fascia B Sull’ultimo comunicato ufficiale del Comitato regionale lombardo arriva la decisione del club mantovano

GIRONE F

Il girone resta dunque privo di una squadra. Questo cita il comunicato.

“Con nota del 31/10/2018 la Società Castel D’Ario, ha comunicato la decisone di ritirarsi dal campionato Juniores Regionale fascia B. Rilevato che l’Art. 53 delle Noif “Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato” prevede che: comma 1″Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono..”, comma 3 “Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”, comma 8 “Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista perla prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate”.

SANZIONI

Il comunicato del Crl prosegue poi:

“Dato atto che la sanzione prevista per la prima rinuncia, come pubblicato sul CU Nº 1 del 1-7-2018 (pag 49) è pari ad ¤ 50,00, occorre sanzionare la società per un importo superiore e congruo. P.Q.S. DELIBERA -di comminare alla società Castel D’Ario 1996 l’ammenda di Euro 350,00. -di annullare tutte le gare in precedenza disputate dalla società. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari”.