Trevigliese – Darfo Boario Under 19: primo punto per Biffi, il Darfo viene stoppato

Punto guadagnato per la Trevigliese che, per come si stava mettendo la partita, stava rischiando di buttare alle ortiche quanto di buono fatto nel primo tempo. Dopo tre cambi forzati e la sostituzione, a mio avviso prematura, di Riccardi Biffi, ha dovuto sostituire anche Defendi per infortunio e sperare [...]