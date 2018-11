Universal e Canegrate non si fanno male. Termina 1-1 il big match del girone A di Juniores Under 19 fascia A. Così il team di Vito Fratto resta ancora primo solitario in classifica.

BOTTA E RISPOSTA

Vantaggio casalingo dopo un quarto d’ora con la rete di Lorenzo Volontè. Risponde nel recupero a pochi minuti dalla fine il subentrato Gabriele Cacciaglia. Di questa e di altre partite lunedì in edicola troverete cronaca, pagelle, foto e interviste ai due allenatori.

DATI E STATISTICHE

Nel frattempo abbiamo preso gli ultimi risultati, ora stiamo aggiornando gli ultimi marcatori, prendendo gli ultimi tabellini delle partite che si sono disputate questo pomeriggio per poi procedere con l’elaborazione delle statistiche che lunedì troverete sul giornale. Da questa stagione abbiamo introdotto una sezione specifica dedicata ai portieri (teniamo conto dei clean sheet, cioè di quante volte la porta è rimasta imbattuta), alle medie voto ottenute dagli addetti ai lavori e dai nostri inviati nel corso della stagione, della medie gol in virtù dei minuti giocati.

TUTTO CERTIFICATO

Nel frattempo abbiamo aggiornato la sezione del sito apposita con tutti i risultati così come la nostra applicazione. Ricordiamo che i risultati sull’applicazione sono di colore rosso se sono stati inseriti dagli utenti e diventano verdi quando sono stati verificati dalla redazione.