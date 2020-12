Castellanzese, il duo Brizzo-Brocca alla guida della Pre-Agonistica tra tecnica e professionalità

Da cinque anni Michele Brizzo è il Responsabile della Scuola Calcio della Castellanzese. Da sempre è appassionato di calcio e per diversi anni ha giocato in Prima e Seconda Categoria in squadre collocate sul territorio in cui è cresciuto, Saronno, e poi ha fatto anche esperienze sul territorio di [...]