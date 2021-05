Guidizzolo, tutto pronto per il camp estivo: sarà il terzo anno consecutivo di divertimento dedicato ai più piccoli

Tempo di estate, tempo di camp. A Guidizzolo, in provincia di Mantova, per il terzo anno di fila andrà in scena il camp estivo fortemente voluto dal Presidente Simoncelli e coordinato da Nicola Cima e Alessandro Testa, entrambi laureati in Scienze Motorie.

Testa, che in questo progetto ha investito tempo ed energie, è entusiasta che l’evento sia arrivato al terzo anno di attività: «Quando ho cominciato – racconta – non c’erano nemmeno le basi per iniziare a lavorare. Poi, lentamente, siamo riusciti a creare qualcosa di cui andare fieri. Con me, tra gli altri, c’è fin dall’inizio Marco Bombana, che ci ha sempre dato una grandissima mano». Bombana ha un ruolo molto importante all’interno della comunità mantovana, in quanto è colui che si occupa della parte “educativa”, aiutando i bambini a svolgere i compiti scolastici durante i pomeriggi, lavoro che svolge da sempre con grande passione anche all’interno del camp estivo di Guidizzolo.

«In principio – prosegue Testa – ci hanno dato una grande mano i genitori, che ci hanno affidato i ragazzi con grande fiducia. Oggi, a distanza di tre anni, contiamo una settantina di iscrizioni, tra cui tante bambine. Siamo fortunati anche perché abbiamo la possibilità di creare il camp in una struttura che ci dà tutti i confort: abbiamo un campo ad 11, uno a 7 e uno a 5, più uno da tennis. Anche la risposta dei genitori, ad oggi, è raddoppiata».

In questo anno, le cose si sono fatte sicuramente più complicate, ma tutto lo staff ha sempre accolto con grande entusiasmo anche gli eventi più piccoli, come il permesso di poter fare gli allenamenti in zona arancione: «Abbiamo cercato sempre di garantire gli allenamenti individuali per dare un forte segnale di ripartenza. Ora cercheremo di mettercela tutta per far passare al meglio l’estate ai nostri ragazzi», continua Testa. Tra le tante attività svolte, ci saranno delle gite, tra cui ad una fattoria della zona, evento già organizzato lo scorso anno e molto piaciuto: inoltre, per tutta la durata del camp, saranno presenti dei premi e dei gadget per chi si distinguerà nelle attività, in modo tale da incentivare, come sempre, il fair play e l’empatia verso gli altri. L’attività, dedicata alla fascia d’età dai 6 ai 12 anni, si svolgerà in modo continuativo per tre settimane dal 14 giugno al 3 luglio, dopodiché riprenderà nell’ultima di agosto e nella prima di settembre.