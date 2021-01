Leone XIII Pulcini 2011, Christian Laudacina e la sua filosofia di «Educare i bambini oltre che guardare il risultato in campo»

Per la società Leone XIII come protagonista l'allenatore dei 2011 Christian Laudacina. Uomo da sempre dedito al calcio, in quanto questo sport è sempre stato presente all'interno della sua famiglia, racconta com'è arrivato in questa società dopo aver giocato molti anni e dopo aver intrapreso anche la strada dell'agonistica [...]