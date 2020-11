Rhodense, il Direttore Sportivo Massimo Pasquetti: «Siamo sempre in contatto; cercheremo la soluzione migliore per i nostri ragazzi»

Durante questo periodo in cui il protagonista è l’affluirsi dei contagi, i nostri giovani sportivi italiani cercano un modo per non rimanere fermi e provare a rimanere in allenamento senza perdersi d’animo. Questo succede anche alla Rhodense, grande società fatta di 19 squadre, tra i più piccoli ed i [...]