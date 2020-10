Settimo Calcio: parlano il Presidente Alberto Albertani e il Responsabile della Scuola Calcio Fabrizio Losa

Il presidente Alberto Albertani è il pilastro della società Settimo Calcio. È considerato come tale non solo per i risultati sportivi che la società ha conseguito durante la sua presidenza, come ad esempio, avverare il sogno di disputare il campionato in Eccellenza, ma anche per l’impegno dimostrato per il [...]