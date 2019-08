Con trepidante attesa per l’inizio del campionato, svelato l’incontro della prima giornata (Barona, ndr), la corazzata gialloverde guidata da Matteo Landini si è messa alla prova contro la Vogherese nel primo, seppur amichevole, impegno stagionale. La gara, terminata 0-0, ha dato modo ai tifosi accorsi a Voghera di assaggiare quella che sarà la squadra protagonista del prossimo campionato. Sebbene non sia riuscita a mettere a segno alcuna rete, il tecnico Matteo Landini si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, visto il risultato ottenuto contro una formazione di categoria superiore. Queste le parole rilasciate presso i canali ufficiali del club: «La squadra l’ho trovata bene, siamo venuti in 20, abbiamo avuto un problema con il portiere a causa di un risentimento avuto nella fase di riscaldamento. L’abbiamo giocata alla pari contro una formazione di Eccellenza. Abbiamo messo in campo ciò che abbiamo provato in settimana. I ragazzi ci stanno mettendo impegno e dedizione. Ho chiesto tanto sacrifico ai ragazzi, chiedendo di aiutarsi l’uno con l’altro». Per il Città il prossimo apuntamento è fissato a sabato 24 agosto, avversaria il Fanfulla, ex squadra del ds Vito Cera.