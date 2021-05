Aygreville – LG Trino Eccellenza: Dayné al primo squillo, ma Bussi stoppa il sogno dei ragazzi di Pasteris

Un punto a testa che con tutta probabilità sancisce l’uscita di scena dell’Aygreville dalla corsa al sogno, mentre in casa Trino vi sono solo conferme per quanto riguarda il percorso di crescita intrapreso all’inizio di questa stagione. A vedere la partenza pareva che i ragazzi di Pasteris smaniassero di reagire dopo la caduta di Biella, il vantaggio al primo minuto è stato un segnale che però non ha avuto un seguito. Così il Trino ha pian piano preso campo e, senza foga, ha trovato un pari facendo valere la sua fisicità. Superiorità fisica che si è fatta sentire nella prima parte della partita, in particolare sui calci piazzati, dove il giovane Alessi chiamato a sostituire l’infortunato Pomat tra i pali non ha dimostrato grande sicurezza nel dominare l’area.

La gara si era messa bene per l’Aygreville, alla prima azione si va con il solito sviluppo a cercare la fascia sinistra per poi metter palla dentro, sullo scambio Cuneaz-Brunod è Bouchefra a commettere fallo da rigore, Dayné si incarica della battuta e spiazza Mastrolillo per il vantaggio. Poi inizia la gara: il Trino non va a fare una pressione alta e aspetta la costruzione degli avversari con Sylla e Brugnera che si abbassano sulla linea dei centrocampisti e il solo Cabrini a indirizzare il giro palla. Aygreville che manovra troppo lento però e di rado si è trovata la profondità per Brunod e Dayné. Trino che si rende pericoloso con i piazzati e al 14′ trova il pari, punizione da sinistra, Baggio svetta e inidirizza il pallone sul palo, Bussi si avventa e tocca in rete.

l’Aygreville prova a rispondere con un destro al volo di Cuneaz che esce largo dopo una deviazione della difesa. Baggio decisivo anche in fase difensiva: riparte l’Aygreville con Girotti e Monteleone, palla a Dayné a destra che mette dentro per Brunod che colpisce di prima intenzione ma Baggio si oppone chiude lo specchio. Poi verso il finale di tempo l’unica combinazione veloce dei ragazzi di Pasteris, orchestrata da Brunod e Dayné frutta solo un palo colpito da quest’ultimo con un esterno destro dal da poco dentro l’area. Il Trino prova a farsi sentire, ma la percussione di Sylla finisce con un destro largo che non crea problemi ad Alessi.

Il secondo tempo è avaro di emozioni e dà l’impressione che le due squadre possano avere qualche difficoltà fisica nell’alzare i ritmi. Il gioco é spezzettato e concentrato nella metà campo, tra falli e lanci lunghi e che non vanno a buon fine pare proprio che nessuno voglia vincere. Brunod sparisce tra Baggio e Bouchefera e nemmeno l’ingresso di Castagna riesce a dare una mano alla fase offensiva. Va invece più vicino al vantaggio il Trino Cabrini che una volta tocca di testa il servizio di Bissacco e poi calcia da dentro l’area, ma in entrambi i casi è bravo Alessi a farsi trovar pronto. La gara si chiude con una punizione di Bissacco da buona posizione, tiro sulla barriera che è lo specchio della gara: tante aspettative per poi essere delusi dell’esecuzione finale.

TABELLINO

AYGREVILLE-LG TRINO 1-1

RETI (1-0, 1-1): 1′ rig. Daynè F. (A), 14′ Bussi (L).

AYGREVILLE (4-2-3-1): Alessi 6, Bonel 6, Gentili 6.5, Furfori 6.5, Bonomo 6, Prola 6, Daynè F. 6.5, Monteleone 6 (30′ st Favre J. 5.5), Brunod 6, Cuneaz 6.5 (40′ st Bosonin sv, 45′ st Zanat sv), Girotti 5.5 (24′ st Castagna 5.5). A disp. Grange, Mugione, Marchesano, Distasi, Battilani. All. Pasteris 6.

LG TRINO (4-3-3): Mastrolillo 6, Albino 5 (13′ st Troplini 6), Bytyci 6.5, Bussi 6.5, Bouchefra 6 (43′ st Ferrari sv), Baggio 7, Sylla 5.5 (8′ st Veliu 6), Birolo 6.5, Cabrini 5.5, Bissacco 6, Brugnera 6. A disp. Dinaro, Pane, Laneve, Zaia, Giarola, Barbuti. All. Gioia 6.

ARBITRO: Decimo di Napoli 5.5.

COLLABORATORI: Mariut di Asti e D’Acunzi di Asti.

AMMONITI: 18′ Monteleone (A), 4′ st Birolo (L), 6′ st Albino[03] (L), 17′ st Bonomo (A), 40′ st Bonel (A).

LE PAGELLE

AYGREVILLE (4-2-3-1)

Alessi 6 Appare timoroso nel gestire l’area di rigore sui calci piazzati. Ma bravo nel secondo tempo ad opporsi a Cabrini.

Bonel 6 Cresce con il passare del tempo, nella seconda parte trova un paio di volte il fondo ma il suo cross non trova nessuno pronto a chiuderlo.

Gentili 6.5 Fa buona guardia su Cabrini e non concede profondità.

Furfori 6.5 Nel mezzo c’è inferiorità numerica, riesce lo stesso a contenere e fare da schermo alla difesa. Buone anche le aperture a trovare l’esterno libero.

Bonomo 6 Poco preciso nel servizio, cross non ne mette, o meglio, quelli tentati trovano sempre l’avversario più vicino.

Prola 6 Buon tandem con Gentili per gestire Cabrini. Non si vede mai in fase offensiva.

Daynè F. 6.5 Subito freddo dal dischetto, gli unici spunti pericolosi della sua squadra sono suoi, dal palo agli uno contro uno.

Monteleone 6 Gioca a due tocchi senza eccedere, non si assume grosse responsabilità ma è ordinato. 30′ st Favre J. 5.5 Un ingresso che si pensava potesse dare qualcosa in più nel giro palla, ma praticamente non di vede.

Brunod 6 Si guadagna il rigore ma non fa molto altro. Troppo mole quando viene murato da Baggio, ma la sua presenza è lo stesso utile alla squadra per non abbassarsi molto.

Cuneaz 6.5 Dà qualità alla manovra offensiva dei suoi, gioca anche largo a sinistra ed è bravo a far da sponda per la giocata dentro il campo.

Girotti 5.5 Si incastra in giocate che non possono avare sbocco, nella pressione non c’è fame, resta nel limbo. 24′ st Castagna 5.5 Non si vede mai, chiamato in causa per dare una scossa resta dormiente.

All. Pasteris 6 Prova a cambiare alcuni uomini rispetto domenica scorsa ma il risultato è lo stesso, alla rosa manca qualcosa per fare il salto di qualità.

LG TRINO (4-3-3)

Mastrolillo 6 Sostituisce Dinaro e gioca con sicurezza, non ci sono macchie nella sua gara e la linea difensiva si fida di lui.

Albino 5 Bonomo spinge poco ma lui riesce lo stesso ad andare in difficoltà, insicuro nel giro palla e incerto nelle uscite in pressione.

13′ st Troplini 6 Si adatta come esterno basso e interpreta il ruolo con attenzione.

Bytyci 6.5 Duro nei contrasti e bravo nello staccarsi per spingere con i tempi giusti.

Bussi 6.5 Alle volte appare in ritardo e in difficoltà negli stop, con tenacia riesce sempre a recuperare. La stessa che mette nell’azione del gol.

Bouchefra 6 Si fa sorprendere sul fallo da rigore dopo pochi secondi, poi la sua prestazione cresce e inizia ad essere una certezza nei contrasti.

Baggio 7 Leader indiscusso della fase difensiva, si fa sentire nel gioco aereo dominando tutti e mettendo le basi per il gol di Bussi.

Sylla 5.5 Si perde nei compiti difensivi e in fase offensiva cerca una soluzione personale che non arriva.

8′ st Veliu 6 Non sfrutta fino in fondo la sua velocità, guida le ripartenze senza crederci fino in fondo.

Birolo 6.5 Buon primo tempo, si fa dar palla dai difensori e gestisce il palleggio con sicurezza. Nel secondo tempo cala, anche perché il pallone viene alzato con più frequenza da dietro.

Cabrini 5.5 Gara difficile, abbandonato alla pressione solitaria paga la mancanza di un compagno di reparto che gli liberi degli spazi.

Bissacco 6 Con palla nei piedi non sbaglia la giocata, poco incisivo sui piazzati che spesso gli hanno dato grandi soddisfazioni.

Brugnera 6 Lotta in velocità prima con Bonele e poi con Bonomo, manca qualcosa quando deve fare la giocata decisiva.

All. Gioia 6 Gara di attesa che blocca i punti di forza degli avversari. Forse aggiunge troppo tardi una punta fisica al fianco di Cabrini per pensare che ci creda davvero alla vittoria.