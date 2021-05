Chisola, la rinascita del Dieci: Alberto Bellino

Se il Chisola si ritrova nelle primissime posizioni in classifica una buona fetta di merito la deve dare al proprio numero 10, Alberto Bellino. Il trequartista classe ’95, reduce dalla rottura di tibia e perone il 26 gennaio 2020 proprio in un Chisola – Castellazzo, è partito alla grande con 3 reti in 3 partite, riuscendo a ritrovare pian piano il giusto ritmo per prendersi sulle spalle l’intera squadra. Un percorso lungo 15 mesi, da Castellazzo a Castellazzo, fatto di grandi sacrifici e duro lavoro per tornare ad incantare sui campi d’Eccellenza.

Buongiorno Alberto. Per te un grande inizio di stagione: Come ti senti fisicamente?

Buongiorno a voi. Non mi sento ancora al top come prima dell’infortunio a inizio 2020, ma sento di essere sulla buona strada per trovare il ritmo giusto. Questo mini campionato servirà proprio per ritrovare la giusta condizione, stiamo e sto lavorando con il giusto approccio per poter crescere sempre di più con il passare delle settimane.

Ritorniamo a quel 26 gennaio 2020: un infortunio grave, seguito da tante polemiche. Come hai affrontato quei primi momenti?

È stato un momento estremamente difficile. Dopo l’intervento del calciatore del Castellazzo mi ricordo che gli animi si sono accesi subito, anche perché l’arbitro non se l’era sentita di espellere l’autore del fallo. È scoppiato il caos in campo, ma ho avuto un bellissimo riscontro dai miei compagni: hanno lottato per me e per loro e alla fine hanno vinto la partita. A partire dal giorno dopo è iniziato un lungo calvario: tra il dolore dell’intervento e la difficoltà del momento ti senti letteralmente derubato di una parte del quotidiano. Il dottore che mi ha operato disse alla mia famiglia che rischiavo di non tornare a giocare e loro, sapendo quanto mi avrebbe potuto far male una frase così, hanno deciso di non dirmi nulla. Superato il dolore vero e proprio ho dovuto lottare contro la paura del farsi male di nuovo, superando lo scoglio solamente a fine marzo. Adesso sto iniziando a vedere spiragli di luce e in campo sto acquistando fiducia.

Poco dopo è arrivato lo stop dei campionati causa Covid. Nelle difficoltà della situazione pensi ti abbia aiutato lo stop forzato del lockdown?

Penso di essere l’unico calciatore che dopo un infortunio così ha saltato solamente 7 partite (ride). A parte tutto la situazione sanitaria è girata a mio favore, non mi sono sentito condizionato dalla foga del rientro in campo e non ho affrettato il giusto recupero. A livello mentale mi sono focalizzato sul non mollare, pensando solamente a rientrare in campo il prima possibile. Se mi riguardo indietro dopo un infortunio del genere sono fiero di aver tenuto duro, di essermi rimesso in piedi e soprattutto di essere ritornato in campo con la grinta di sempre, mettendosi sempre in gioco per migliorare.

L’arrivo di Nisticò in panchina lo scorso anno vi ha fatto fare un grande salto di qualità. Che contributo ti ha dato nel pre e post infortunio?

Abbiamo sentito tutti uno scatto mentale quando è arrivato Nisticò. Ha un’idea vincente, ci ha iniettato il pensiero di voler vincere sempre e lottare per il massimo possibile. Fin dal primo giorno di allenamento si è fatto conoscere anche a chi non l’aveva mai avuto da allenatore. Io personalmente ho avuto conferme di ciò che sapevo per sentito dire: è un allenatore preparatissimo su ogni dettaglio proprio e degli avversari. A livello umano si è creato un rapporto super, dopo l’infortunio si è impegnato da subito per farmi sistemare nel centro migliore per la riabilitazione. Abbiamo la stessa percezione del calcio, siamo molto legati ancora adesso.

Che rapporto c’è con Meloni?

L’avevo visto solo da avversario, non avevo le idee chiare su di lui. Quando l’ho conosciuto ho visto un allenatore simile a Nisticò: un calcio propositivo e ambizioso. È un allenatore che si immedesima tanto con il calciatore, nonché una persona disponibile e genuina con cui puoi parlare di tutto. In settimana ti dimostra che con la testa ha sempre voglia di fare bene, inoltre si è accorto di avere una società con un gran potenziale e al momento siamo sulla strada giusta.

Un piccolo pronostico. Come vedi il tuo Chisola? Potete puntare alla D?

Penso che chiunque stia partecipando possa vincere. È un anno anomalo per tutti, vincerà chi avrà più gamba nei momenti clou e chi non sbaglierà i dettagli. A livello tecnico siamo più o meno tutti lì, conterà tanto la volontà, la testa e la condizione fisica.