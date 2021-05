Dufour Varallo-Borgaro Eccellenza: Cecconello blinda la porta, Tindo regala la vittoria a Cacciatore

Il Borgaro conquista tre punti importantissimi nella delicata trasferta in casa della Dufour Varallo: a far pendere l’ago della bilancia verso la vittoria degli ospiti è stata la rete di Tindo, un vero e proprio lampo che ha regalato i tre punti alla formazione allenata da Cacciatore. Una partita il cui esito è rimasto incerto fino agli ultimi minuti, quando Panariello nel giro di 120 secondi ha colpito prima il palo con un diagonale preciso su cui nulla avrebbe potuto Cecconello e più tardi si è divorato una grande occasione calciando da pochi passi sull’estremo difensore della formazione ospite. Tre punti d’oro per il Borgaro che vola così facendo a quota 7 punti in classifica e mantenendo le distanze dalla terzultima piazza, la Dufour Varallo rimane invece ancorata alla penultima posizione condivisa con il Lucento.

Dominio gialloblù, lampo vincente di Tindo. Avvio di grande intensità e pressione da parte del Borgaro che, dopo pochi minuti, si costruisce la prima vera palla gol per portarsi avanti nel match. Tindo, abile nel vedere il movimento di Zullo, serve sulla corsa il numero 9 della formazione ospite che, liberatosi in maniera eccellente della marcatura avversaria, non è però altrettanto bravo a trovare l’angolino: il suo sinistro si spegne lentamente sul fondo. Si tratta della prima vera occasione del match per il Borgaro, più intraprendente e propositivo nelle prime battute. Gli ospiti si affidano prevalentemente alle sgambate di uno scatenato Zullo, imprevedibile e minaccioso non appena mette piede all’interno dell’area di rigore. Di contro una Dufour Varallo che fatica a costruire e a impensierire l’avversaria: la manovra della squadra di Cesano si rivela infatti lenta e facilmente prevedibile. Il Borgaro alza ancora i giri del proprio motore e si costruisce un’altra grande chance per portarsi in vantaggio: sfruttando un fortunoso rimpallo, Tindo riesce a penetrare in area di rigore ma a tu per tu con Carminati calcia addosso all’estremo difensore della formazione di casa. Poco prima della mezz’ora un grave errore difensivo da parte della Dufour Varallo permette a Zunino di involarsi verso la porta: la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo. Qualche minuto più tardi altro squillo da parte del Borgaro con Orofino che, liberatosi della marcatura, calcia a giro dal vertice dell’area di rigore trovando però la facile opposizione di Carminati. È soltanto l’antipasto di un gol che sembra essere nell’aria e che si concretizza al minuto 38 quando Tindo, tutto solo davanti a Carminati, spiazza l’estremo difensore della Dufour Varallo e porta avanti il Borgaro tra le proteste della panchina di casa per una possibile posizione di fuorigioco. La Dufour Varallo prova ad abbozzare la reazione affidandosi all’estro di Repossini, uno dei più brillanti della prima frazione, ma le sue sortite offensive non sono sufficienti a sfondare la saracinesca abbassata da Cecconello. Il Borgaro rientra così negli spogliatoi sul prezioso risultato di 1-0.

Muro contro muro, finale ad alta tensione. Nel secondo tempo la gara riprende con lo stesso canovaccio che l’aveva contraddistinta nei primi 45 minuti: il Borgaro attacca e prova a fare la partita in cerca della seconda rete che significherebbe affrontare il finale di gara con maggiore sicurezza e tranquillità. Di contro una Dufour Varallo che, a partire dallo schieramento difensivo con cui è scesa in campo, presenta un atteggiamento poco propositivo e a tratti rinunciatario. Il Borgaro sale in cattedra e costruisce più occasioni una di seguito all’altra senza essere in grado di sfruttarle. Ci prova Orofino dopo soltanto 3 minuti della ripresa, ma il suo sinistro da posizione defilata si spegne ampiamente sul fondo. 4 minuti più tardi è Tindo a rendersi pericoloso, sebbene la sua conclusione dalla distanza non crei particolari grattacapi a Carminati. La Dufour Varallo prova a colpire l’avversario sui ribaltamenti di fronte, ma le sue azioni, frutto esclusivamente di galoppate individuali, non portano a sviluppi positivi per la formazione di Cesano. Poco prima del 25′ di gioco il Borgaro costruisce un’altra grande occasione da gol con Mosca che, raccolto l’ottimo suggerimento di un ispiratissimo Tindo, non riesce a depositare in rete il pallone del possibile doppio vantaggio. Gli ospiti, non più brillanti e vistosamente calati dal punto di vista atletico nel finale di gara, rischiano di farsi male da soli con Molfetta che, sbagliato un semplice appoggio, regala a Repossini la possibilità di andare in porta: il 10 della Dufour Varallo non è bravo a sfruttare l’enorme regalo concessogli. Cesano prova a giocarsi la carta Diongue: l’ingresso in campo del classe 2003 è utile a dare la scossa ad un attacco, quello della Dufour Varallo, non particolarmente incisivo. A pochi minuti dal triplice fischio i padroni di casa sprecano una grandissima occasione con Panariello che, liberatosi dal limite, incrocia con il destro e colpisce il palo. Il Borgaro resiste e, dopo i sette minuti di recupero concessi dal direttore di gara, fa sua la gara in virtù della rete siglata da Tindo nella prima frazione.

IL TABELLINO

DUFOUR VARALLO-BORGARO 0-1

RETI: 38′ Tindo (B).

DUFOUR VARALLO (4-5-1): Carminati C. 7, Sabin 7, Modena 6 (34′ st Togna sv), Basabe 6, Bruno 6.5, Bullano 6.5, Foresto 6 (9′ st Diongue 7), Vittone 6 (30′ st Torelli sv), Tampellini 6 (19′ st Panariello 6), Repossini 5.5, Rovei 5.5 (49′ st Sagliaschi sv). A disp. Cairola, Patrioli, Mariani. All. Cesano 5.5.

BORGARO (4-3-3): Cecconello 7, Leanza 7, Benassi L. 6.5, Bernard 6.5 (12′ st Gerbaudo 6), Alasia 7, Pavia 6.5, Mosca 6.5 (39′ st Sarao sv), Tindo 7.5, Zullo 7 (9′ st Molfetta 5.5), Zunino 6 (24′ st Gilio 6), Orofino 6.5 (30′ st Di Vanno 6). A disp. Aseglio, Leccese, Ballone, Montesanto. All. Cacciatore 7.

ARBITRO: Carchia di Vercelli 6.

COLLABORATORI: De Giulio di Nichelino e Rapelli di Nichelino.

AMMONITI: 24′ Bullano (D), 38′ st Molfetta (B).

LE PAGELLE

DUFOUR VARALLO

Carminati 7 Si supera con un intervento incredibile su Tindo al 20’ del primo tempo, nella ripresa evita più volte che il passivo diventi più pesante.

Sabin 7 Tiene bene botta sulle sortite offensive di Zullo. È sempre attento in fase di copertura, salva più volte i suoi compagni da situazioni delicate.

Modena 6 Non si scompone difensivamente, prova qualche volta la conclusione da fuori area ma risulta impreciso (34’ st Togna).

Basabe 6 Fa un gran lavoro in fase di non possesso, è meno presente all’interno della manovra della formazione di Cesano.

Bruno 6.5 Tiene bene la propria posizione, limitando la pericolosità degli attaccanti del Borgaro.

Bulano 6.5 È autore di una buona partita in fase di copertura, partecipa attivamente anche alla costruzione del gioco.

Foresto 6 Ragiona quando la palla transita dai suoi piedi, le sue giocate sono semplici ma efficaci.

9’ st Diongue 7 Il suo ingresso è funzionale a scuotere l’attacco della Dufour Varallo, anonimo fino a quel momento. Ripiega anche in qualche circostanza per dare una mano ai propri compagni.

Vittone 6 Si destreggia bene tra le marcature avversarie, anche quando il loro pressing sembra essere asfissiante (30’ st Torelli sv).

Tampellini 6 Gioca molto bene di sponda, appoggiandosi sui suoi compagni per fare salire tutta la squadra. Arriva poche volte alla conclusione e non crea particolari problemi alla difesa del Borgaro.

19’ st Panariello 6.5 Prova a rendersi pericoloso concludendo più volte verso la porta. Nel finale gela il Borgaro colpendo un palo clamoroso che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Repossini 5.5 Si rende pericoloso e lavora bene in fase di non possesso nella prima frazione, nella ripresa sono troppe le occasioni gettate al vento da parte sua.

Rovei 5.5 Cerca sempre di saltare l’uomo con giocate di qualità, ma non sempre riesce nel suo intento. Nella ripresa non si rende mai pericoloso (49’ st Sagliaschi).

All. Cesano 5.5 Ad un atteggiamento troppo difensivo e rinunciatario nel corso del primo tempo propone nella ripresa una maggiore aggressività che lo porta a sfiorare più volte il gol del pareggio. Il rammarico più grande è aver gettato via l’intera prima frazione.

BORGARO

Cecconello 7 Pur giocando spesso lontano dalla porta non si fa mai trovare impreparato. Sventa più volte la minaccia, blindando la porta e contribuendo da protagonista al successo del Borgaro.

Leanza 7 Triangola bene con i suoi compagni, raggiungendo spesso la linea di fondo. In fase di non possesso tiene bene la propria posizione.

Benassi 6.5 Ottime le sue progressioni sulla fascia, offre interessanti palloni all’interno dell’area di rigore per i propri attaccanti.

Bernard 5.5 Alterna giocate positive ad altre nettamente fuori misura, risultando nel complesso poco preciso. Nel finale di gara cala vistosamente per corsa e attenzione.

12’ st Gerbaudo 6 Fa da sponda tra difesa e attacco, alternando bene le due fasi nella mezz’ora abbondante concessagli.

Alasia 7 Imposta bene l’azione dalle retrovie, facendo girare la sfera in maniera attenta e precisa. Con il compagno di reparto Pavia forma un muro difensivo invalicabile.

Pavia 6.5 Usa bene il proprio fisico per limitare l’avanzata degli attaccanti del Borgaro. È sempre attento e preciso in copertura.

Mosca 6.5 Dialoga molto bene con i suoi compagni di reparto, penetra in area di rigore con frequenza, risultando spesso pericoloso (39’ st Sarao).

Tindo 7.5 Si muove bene tra i difensori della Dufour Varallo, creando più di qualche grattacapo alla retroguardia di casa grazie ai suoi inserimenti.

Zullo 7 Svaria su tutto il fronte senza dare punti di riferimento. Il suo dribbling, quasi sempre imprevedibile, costringe gli avversari a ricorre al fallo.

9’ st Molfetta 5.5 Un po’ timido e quasi mai nel vivo del gioco, fatica a trovare la giusta posizione in campo.

Zunino 6 Combatte e prova a destreggiarsi tra i difensori avversari, lavora bene anche in fase di non possesso.

24’ st Giglio 6 Continua il lavoro svolto dal compagno a cui è subentrato, utilizzando la sua freschezza per provare a colpire anche in contropiede.

Orofino 6.5 Si propone ai propri compagni, offrendo loro sempre una comoda linea di passaggio. Risulta parecchio impreciso nelle situazioni di calcio piazzato.

30’ st Di Vanno 6 Risulta quasi sempre imprevedibile e frizzante tra le linee, rappresentando sempre una concreta minaccia.

All. Cacciatore 7 La sua formazione scende in campo cattiva e convinta di poter fare risultato, con il gol del vantaggio giunto come naturale conseguenza di un atteggiamento molto più propositivo degli avversari. Nel finale soffre eccessivamente, ma conquista tre punti molto importanti.

ARBITRO

Carchia di Vercelli 6 Gestione attenta e precisa, ricorre ai cartellini solo quando è strettamente necessario. Rimangono forti dubbi sulla rete del vantaggio del Borgaro per possibile posizione di fuorigioco. Nel finale la gara rischia di scivolargli tra le mani, ma è abile nel rimanere concentrato fino alla fine.

LE INTERVISTE

A fine partita il tecnico della Dufour Varallo si è detto amareggiato per il risultato ma soddisfatto per la reazione della sua squadra: «Purtroppo abbiamo sbagliato tante occasioni – ha esordito Cesano – Rimane l’amaro in bocca per aver disputato un primo tempo sotto ritmo, probabilmente per un eccesso di timore per il 5-0 di domenica che ci ha lasciato un po’ di strascichi. Meritavamo probabilmente almeno il gol del pareggio per le occasioni create. L’aspetto positivo rimane la reazione, nonostante la squadra sia molto giovane e molti di loro sono alla prima esperienza in categoria. Dobbiamo lavorare durante la settimana e acquisire una maggiore consapevolezza. Sulle sei gare che abbiamo giocato ne abbiamo sbagliata una, quella di Oleggio, per approccio e atteggiamento. Le altre sono state sempre giocate alla pari con tutte, nonostante qualche piccolo momento di buio».

Sponda Borgaro è tanta la gioia per la vittoria conquistata, ma rimane il rammarico per non aver chiuso prima una gara che ha rischiato nel finale di sfuggire di mano: «La partita è stata giocata così come l’abbiamo preparata – ha dichiarato Cacciatore – Ce la siamo giocata con personalità, provando a proporre un gioco che non sempre si vede in questa categoria. Queste partite però vanno chiuse prima: quando crei così tanto devi chiuderla, perché un mezzo rimpallo può portarti via punti preziosi. Dobbiamo lavorare molto da questo punto di vista, è il nostro tallone d’Achille. Il nostro è un percorso di crescita di una squadra che ha idee chiare e solide: cercheremo di affrontare le prossime gare con lo stesso atteggiamento».