Eccellenza, 196 giorni dopo la prima di campionato: l’Asti è ancora la squadra da battere

Come eravamo. Ci viene naturale citare il film di Sydney Pollack, interpretato da due leggende come Barbra Streisand e Robert Redford, uscito nelle sale nel 1973, per confrontare la prima giornata del nuovo girone B di Eccellenza con quella dello scorso settembre. Partiamo dalle ovvietà. Tutte le undici squadre [...]