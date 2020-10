Eccellenza B, colpo Lucento: preso Atteritano dal Rivoli

Il calciomercato non va mai in vacanza. Ed è proprio in questa prima settimana di stop forzato (inutile ricordare i motivi che hanno portato a questa decisione), che le società hanno deciso di muoversi per rinforzare le proprie rose. A sorprendere tutti ci ha pensato il Lucento di Maione, [...]