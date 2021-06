Eccellenza B, l’Asti torna in paraDiso: tutti i segreti del successo biancorosso

Il cielo d’Asti è biancorosso. Questa la frase scelta dalla dirigenza per festeggiare il ritorno in Serie D. Ebbene sì, dopo aver dominato in lungo e in largo il girone B di questa Eccellenza 2.0, i galletti hanno ottenuto matematicamente la promozione nella massima categoria dilettantistica. Un successo meritato, [...]