Eccellenza Girone A: Pinelli-gol spicca tra i novi acquisti arrivati dal mercato

È vero, due giornate possono sembrare poche per esprimere giudizi concreti. Ma in un campionato come questo, con sole dieci partite da giocare, partire con il piede giusto assume ancor più valore, soprattutto per quei giocatori che sono arrivati dal mercato e che stanno subito incidendo sulla competizione. PINELLI IN [...]