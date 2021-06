La Biellese-RG Ticino Eccellenza: Le pagelle, Rosato impeccabile, Malvestio imprescindibile

LA BIELLESE

Vero 6 Colombo lo spiazza dagli undici metri. Per il resto, non deve compiere interventi degni di nota.

Bocca 6 Sostituisce il capitano Agnesina in maniera degna nel primo tempo. Poi però commette una leggerezza fatale, lasciando il braccio leggermente largo su cross di Colombo e causando il calcio di rigore per i verdegranata trasformato proprio dal numero 9 di Celestini.

Facchetti 5.5 Qualche difficoltà di troppo a contenere le folate offensive di Roveda e Scienza, cosa che lo limita enormemente in fase di spinta, dove non lo si vede proporsi con la solita continuitá.

Gila D. 7 Il perfetto equilibrio tra quantità e qualità. Lo si vede spesso intervenire in fase di interdizione, per poi trasformare subito l’azione da difensiva ad offensiva con precisi lanci lunghi a cercare Latta e Menabò.

Schettino 6.5 La forma gli interessa poco: non appena fiuta odore di pericolo bada al sodo e spazza più lontano che può, facendo leva sulla sua esperienza per leggere le situazioni prima degli avversari.

Mazzucco 5.5 Dalle sue parti transita Gibellini, cliente scomodo per tutti, che in qualche frangente gli va via troppo facilmente. Se la cava con furbizia e mestiere non facendo notare all’arbitro le ripetute trattenute con cui prova a fermare il classe ‘96 verdegranata.

Artiglia 6 Uno dei pochi a non finire la benzina prima del tempo e a tentare qualche giocata nella metà campo offensiva nella ripresa.

Cervato 6 Un suo tiro strozzato rischia di diventare un assist perfetto per Menabò, che però spreca calciando alto. Si concentra esclusivamente sul contentimento di Gomez, che però forse andava puntato con più convinzione.

Menabò 7 Ha un’ottima chance al 10’, ma calcia sopra la traversa da ottima posizione. Si riscatta prontamente al 18’ scattando sul filo del fuorigioco e freddando Vero con un destro preciso per il gol dell’1-0, per poi giocare di sponda sfruttando il suo strapotere fisico.

29’ st Bonura 5 Tutti si aspettano che spacchi la partita, ma entra con il piglio sbagliato e non porta nulla di concreto alla fase d’attacco biellese.

Kambo 7.5 Solito monumentale lavoro in mezzo al campo, in cui risulta come sempre dominante. Mette Menabò in condizione di segnare il gol del vantaggio con un assist chirurgico. L’unica pecca della sua gara sta nel fatto che finisce le energie nel momento cruciale della partita.

Latta 5 Butta via una colossale occasione in contropiede a Ticino completamente scoperto, optando per una via di mezzo tra un tiro ed un passaggio in una situazione da 3 vs 1 su cui poteva fare meglio.

All. Rizzo 7 Imposta la gara secondo il solito credo: tanta solidità e palla lunga a scavalcare il centrocampo per cercare subito la profondità con Menabò e Latta.

RG TICINO

Baglieri 6 Sul gol di Menabò non ha particolari colpe, mentre successivamente deve penare solamente sui calci d’angolo finali del La Biellese.

Rossi 6 Argina con mestiere raro per un 2001 Menabò lanciato a rete a fine primo tempo, disturbandolo in maniera decisiva al momento del tiro, anche se rimane qualche dubbio sulla regolaritá del suo intervento, che comunque riscatta un primo tempo in cui patisce oltremodo il pressing dei bianconeri.

Ogliari 5.5 Rischia tantissimo in avvio: un retropassaggio poco convinto per poco non manda in porta Latta, a cui aggiunge qualche pallone perso di troppo in fase di impostazione. Corre tantissimo, ma a volte probabilmente lo fa a vuoto, cosa che gli costa più di un tempo di gioco quando ha la palla tra i piedi.

Ogliari 5.5 Viene adattato nel terzetto difensivo da Celestini, con scarsi risultati. Non riesce a creare superiorità in fase di impostazione dal basso e si perde Menabò in occasione della rete dell’1-0.

Colombo 7 Come tutti i compagni, fa tanta fatica ad imporsi nella prima frazione. Appena cominciata la ripresa però, guadagna e segna il calcio di rigore che vale il pareggio.

Bugno 7 Si districa ottimamente palla al piede in mezzo alle maglie bianconere, ingaggiando un bellissimo duello con Kambo. Centra in pieno la traversa con una punizione quasi perfetta.

Rosato 8 Ottimo intervento su Latta nei primissimi minuti a scongiurare un’azione potenzialmente molto pericolosa. Leader della difesa verdegranata, non sbaglia praticamente mai un intervento togliendo spesso e volentieri le castagne dal fuoco a Celestini.

Roveda 6 Finisce spesso per essere il punto di riferimento offensivo della squadra, cercato dai compagni per la sua velocità con cui prova ad impensierire Facchetti. (39’ st Ramponi sv)

Gomez 5.5 Cervato non deve faticare poi molto per prendergli le misure, e finisce con l’eclissarsi con l’avanzare dei minuti. (39’ st Gottardi sv)

Scienza 5.5 Prova a risvegliarsi dopo il torpore del primo tempo con una rovesciata spettacolare ma che non centra lo specchio della porta. Fa intravedere qualche lampo dell’immensa qualitá che possiede, ma fa mancare clamorosamente il suo apporto a ridosso dell’area di rigore bianconera.

33’ st Malvestio 8 Ingresso quanto mai azzeccato: 15 minuti gli bastano per mettere a soqquadro la retroguardia biellese e per scavalcare con un pallonetto delizioso Vero, per il gol che vale la vittoria finale e la promozione in D.

Gibellini 6.5 Manda ripetutamente in tilt i tentativi di Mazzucco di arginarlo con il solito mix tra rapidità e fisicità, svariando su tutto il fronte d’attacco. Geniale l’assist con cui manda in porta Malvestio per il gol che vale la Serie D.

All. Celestini 7 La scelta di Napoli come terzo di difesa non paga. Nei primi 45’ la squadra fatica enormemente a creare gioco, finendo per intestardirsi con lanci lunghi che poco si addicono alla qualità della rosa. Con bravura e fortuna però, azzecca la mossa giusta, mandando dentro il match winner Malvestio, che gli regala una promozione che fino a due settimane fa sembrava un miraggio.

ARBITRO: Petraglione di Termoli 5 Molto dubbio il contatto tra Rossi e Menabò che lui giudica regolare. Al di là dell’episodio, stupisce in negativo la disparitá di giudizio usata in tutta la gara: prima dirige all’inglese, poi fischia ogni contatto elargendo ammonizioni seguendo un metodo tutto suo. Esempio lampante: Latta segna di mano ma non viene ammonito.