La Pianese – Borgaro Nobis Eccellenza: Longo non basta, Tindo riacciuffa La Pianese

La Pianese e Borgaro non si fanno male. Tanto Borgaro nel primo tempo, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Longo a cui risponde il nuovo arrivato Tindo ad inizio ripresa. Al campo Paolo Riva di Chivasso si torna in campo per la prima giornata [...]