Mathi Lanzese – Cafasse Balangero Coppa Prima Categoria: Eurogol Panero ma Radu ribalta tutto, derby trionfale per il Cafasse

Non poteva cominciare al meglio il ritorno in campo dopo il COVID-19, uno stupendo derby spazza pensieri che ci riporta subito immersi e rapiti dal vortice passionale che solo il calcio sa regalarci. a sfidarsi per questo primo turno di Coppa Piemonte di 1° categoria, il Mathilanzese in tenuta [...]