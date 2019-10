Pioggia di gol a Polonghera. E se la larga vittoria dei padroni di casa contribuisce a riportare il sereno in casa Pro, dopo un inizio di stagione piuttosto incerto, per i ragazzi di Biolatto, invece, il clima si fa decisamente pessimo. Non bastassero gli errori e le incertezze in [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.