Partiamo dallo scoppiettante finale: a 4 minuti dal 90′, schema su punizione del Pinasca. Montanari scodella per Gioia, ponte della punta, stinco di Inzitari e due a uno. Sembra fatta per gli ospiti! Entra Foresto per il disperato assalto finale, un minuto dopo il suo ingresso cross di Novara [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.