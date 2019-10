Colpo sensazionale per il Bianzè, che rimedia ad una brutta situazione iniziale (un solo punto in 4 match) e finisce per battere una delle squadre più quotate del momento nella gara valevole per il girone A di Promozione. Il Città di Cossato spreca tantissimo e perde in maniera rocambolesca [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.