Gassino, Dell’Aquila: «Inizio difficile da spiegare»

Gassino SR sotto le aspettative, 1 solo punto in 4 gare, maturato nel pirotecnico 4-4 con l’Ivrea 1905, è un bottino troppo magro. La sconfitta con il San Maurizio ha fatto suonare l’allarme e ad inquadrare il momento è il Ds Federico Dell’Aquila: «Sapevamo di poter incontrare delle difficoltà all’inizio, con il cambio allenatore e le conseguenti metodologie di gioco e allenamento differenti, ma quella posizione in classifica non ce l’aspettavamo di certo, è difficile da spiegare».

Le contromisure van prese in fretta, anche perché in questo girone perdere tempo può rivelarsi pericoloso, e Dell’Aquila lo sa: «Va dato qualcosa di più in partita, in settimana ci si allena bene, quindi il problema è relativo all’atteggiamento tenuto durante le gare. Una partita fatta male ci può stare, ma sul campo va dato tutto, serve un approccio mentale diverso».

Nessuno è in discussione, e ci mancherebbe a questo punto della stagione, soprattutto dopo aver investito su un allenatore che ha un metodo di lavoro ben definito e che richiede per forza del tempo per essere assimilato: «Abbiamo piena fiducia in Giraulo e il suo staff, stanno facendo un lavoro bellissimo, mancano dei risultati, questo è vero ma arriveranno. La metodologia di allenamento è cambiata molto, puntiamo tanto sui giovani per davvero, non facendone giocare sempre tanti ma più lavorando con loro in allenamento. La rosa c’è, passa tutto da un miglioramento mentale».

Nessun dramma quindi, ma solo voglia di rivalsa, che per forza deve passare da una presa di coscienza dei ragazzi, troppi bonus in questo girone non ci saranno e domenica con il Lascaris servirà la vera svolta.