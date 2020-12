Pollone, parla lo storico allenatore Tarello: «Avvio deludente ma puntiamo ai play off»

Nanni Tarello, storico allenatore del Pollone, squadra militante in Seconda Categoria, non è scoraggiato nonostante un inizio di campionato deludente con ben due sconfitte su altrettante partite giocate (2-1 contro il Mongrando in trasferta e 1-2 contro il Castiglione in casa). Il tecnico è però molto critico nei confronti [...]