Viguzzolese Seconda Categoria, una famiglia con la passione del pallone

Viguzzolo, piccola realtà di circa 3000 abitanti, è la casa di una famiglia allargata che ha come mantra principale il gioco del calcio. La Viguzzolese non a caso nasce nell'ormai lontano 1963, costituita da alcuni cittadini del paese, e da quel momento in poi ha dimostrato una solida continuità [...]