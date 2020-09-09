9 Settembre 2020 - 18:28:16
Solo € 1,80 a settimana
Gestisci il tuo account
sprint-logo
Dilettanti PiemonteTerza categoria Piemonte

Ecco i gironi di Terza Categoria: Torino torna a due

Benedetto Bonfatti
By Benedetto Bonfatti
79
0

Le più lette

Provinciali PiemonteIrene Nicola - 0

Provinciali: ecco i gironi dalla Juniores all’Under 14

Ecco la composizione dei gironi provinciali di Juniores e Settore giovanile per la stagione 2020-2021. I gironi li potete...
Continua a leggere
News LombardiaMarco Marone - 0

SprinteSport in edicola: Inchieste sui veri procuratori e sull’utilizzo dei nostri giovani nei vivai. Torna il calcio giocato, probabili formazioni, organici e notizie

SprinteSport è in edicola (e nello store digitale)! Notizie, inchieste e approfondimenti sul calcio che riparte. Facchetti e Scirea:...
Continua a leggere
News LombardiaVincenzo Basso - 0

Amichevole Solbiatese-Città di Varese 2-3: Lillo, Viscomi e Mamah decidono per Sassarini

Nella giornata in cui è arrivata l'ufficialità degli allenamenti per tutto il mese di settembre a Brenno in casa...
Continua a leggere
Benedetto Bonfatti
Benedetto Bonfatti

Aveva fatto rumore la scomparsa del secondo girone di Torino di Terza Categoria la passata stagione. Quest’anno i gironi aumentano a partire dal capoluogo piemontese aumentano di numero, passando da 9 a 11. Tutto bellissimo, ma c’è un MA: l’aumento di gironi vede comunque un raggruppamento da sole 10 squadre nel VCO e l’aumento di squadre dipende anche da molti “reset” di squadre provenienti da categorie superiori (Esperanza docet). Fatto sta che c’è un girone meno in Seconda Categoria.

La Terza, in ogni caso, riprende piede e si divide in 11 gironi per un totale di 146 squadre.

ALESSANDRIA

AURORA – AURORA SPORTING CLUB – BERGAMASCO – BOYS CALCIO – DAVIDE ARATA – FORTUNA MELIOR – GARBAGNA – GRUPPO SPORTIVO LOBBI – JUNIOR ASCA – LERMA ASDL – PREDOSA CALCIO – STAZZANO – TIGER NOVI – VALMILANA CALCIO – VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD

ASTI

ANNONESE – CASTELLETTO MONFERRATO – CASTELNUOVO A.S.D. – CMC MONTIGLIO MONFERRATO – FBC OZZANO 1919 RONZONESE – FUTSAL MONFERRATO – MEZZALUNACALCIO VILLANOVA – MIRABELLO CALCIO – MOMBERCELLI – MONCALVO CALCIO – SAN PAOLO SOLBRITO – SCA ASTI – SPORT ITALY – VIRTUS CANELLI

CUNEO A

BAGNOLO CALCIO – BERNEZZO – CALCISTICA ENVIESE – CASTELLETTESE CALCIO 14 – GIOVANILE GENOLA 05 – LAGNASCO CALCIO – MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 – POLISPORTIVA 2RG A.S.D. – PRO BROSSASCO – RACCO 86 – REVELLO CALCIO – SALICE – SAN BIAGIO – SANDAMIANESE – TRINITA – VALLE STURA CALCIO

CUNEO B

ACCADEMIA CALCIO ALBA – ATLETICO MARENE – BANDITO – BENESE – C.B. SPORT CARAMAGNA – CARRU MAGLIANO ALPI – CASTAGNOLE CALCIO – CAVALLERMAGGIORE 2014 – CERESOLE D ALBA – CLAVESANA CALCIO 1960 – MONFORTE BAROLO BOYS – NEIVE – PIOBESI – PRIOCCA POLISPORTIVA – PRO SOMMARIVA 2010 – SANFRE

IVREA

ATLETICO ROBASSOMERO – BARACOA – CALCIO LEINI – CASTELLAMONTE A.S.D. – DORINA – FORNO – FRANCESCHINA – GRAND COMBIN – LA SERRA – LEONIDAESPERANZA – PERTUSIO – QUINCITAVA

NOVARA

ACADEMY NOVARA – AMATORI CALCIO GRANOZZESE – BARENGO SPORTIVA – BRANZACK UNITED – CALCIO FARA – CASALINO – LIBERTAS VAPRIO – MEZZOMERICO CALCIO – POLISPORTIVA SAN GIACOMO – SPORTING TRECATE CALCIO – VOLUNTAS NOVARA – 1924 SUNO F.C.D.

PINEROLO

CALCIO SANTENESE – CIRCOLO DA GIAU DT – LENCI POIRINO O.N.L.U.S. – ROLETTO VAL NOCE – RUBIANA CALCIO A.S.D. – SAN LUIGI SANTENA – SCALENGHE – 7 SOCCER ACADEMY P.R. 1964 – SPORTING AIRASCHESE – SPORTING VITTORIA TORINO – SPORTINSIEME PIOBESI T.SE – TORRE PELLICE

TORINO A

ACCADEMIA CARRARA TORINO – ALMESE CALCIO – AVIGLIANESE CROCETTA CALCIO ASD – DON BOSCO RIVOLI – GO SPORT GRUGLIASCO ASD – LA NUOVA LANZESE – NUOVO SPORTSUD 75 TORINO – P.E D. BARRIERA LANZO – POLISPORTIVA SAN DONATO – REAL 909 – S.IGNAZIO SPORT – SAN REMO 72 SRL – SPORTING TALENT SOCCER

TORINO B

ANTONELLIANA – ATLETICO MIRAFIORI – BALDISSERO – BORGO CAVOUR – COLOMBIA TURIN – DUOMO CHIERI A.S.D. – G.A.R. REBAUDENGO – LEO CHIERI A.S.D. – PECETTO – POLISPORTIVA DORA TORINO – SALUS GRP – SAN LUIGI CAMBIANO – SAN REMIGIO

VERCELLI

CANADA – CITTA DI SANDIGLIANO – CRESCENTINESE – LENTA 2011 – MASSERANO BRUSNENGO 2000 – PALESTRO CALCIO – PIEMONTE SPORT 1963 – POLISPORTIVA TRONZANO – SANGERMANESE CALCIO – TRICERRESE ANDREA BODO – VILLAGGIO CONCORDIA – VILLANOVA 2018 J

VCO

A C BORGO TICINO – CASTELLETTESE – FONDOTOCE – GARGALLO – MONTECRESTESE – ORATORIO SAN VITTORE – PREGLIESE – PRO VIGEZZO – VARALLO E POMBIA – VOLUNTAS VILLA

Questo articolo è gratis, non hai dovuto pagare nulla per leggerlo, questo perché c’è chi sostiene il giornale. Fallo anche tu, scopri come puoi contribuire andando a questo link

SCARICA LA NOSTRA APPLICAZIONE

 

Articolo precedenteProvinciali: ecco i gironi dalla Juniores all’Under 14

Edicola Digitale

Altri dall'autore

News Piemonte

Porta e Frau chiedono a Mossino chiarezza sul protocollo FIGC

Benedetto Bonfatti - 0
Come già anticipato nel giornale, Ottavio Porta (presidente del Pozzomaina) e Angelo Frau (Cit Turin), insieme ad altri delegati assembleari piemontesi, hanno inoltrato a...
Continua a leggere
Serie D Piemonte

Gozzano, in attacco arriva l’ex Foggia Allegretti

Benedetto Bonfatti - 0
Il neo Ds Riccardo Poi aggiunge un altro tassello al mosaico Gozzano in vista del prossimo campionato di Serie D e questo tassello risponde...
Continua a leggere
Serie D Piemonte

Saluzzo a sorpresa: si dimette Giuseppe Pisano

Benedetto Bonfatti - 0
Aveva lasciato l'Under 19 del Bra per approdare in Serie D al fianco del maestro Riccardo Boschetto a Saluzzo, ma ora Giuseppe Pisano si...
Continua a leggere

Altri Articoli

Provinciali: ecco i gironi dalla Juniores all’Under 14

Provinciali Piemonte Irene Nicola - 0
Ecco la composizione dei gironi provinciali di Juniores e Settore giovanile per la stagione 2020-2021. I gironi li potete trovare anche sull'app di Sprint...
Continua a leggere

SprinteSport in edicola: Inchieste sui veri procuratori e sull’utilizzo dei nostri giovani nei vivai. Torna il calcio giocato, probabili formazioni, organici e notizie

News Lombardia Marco Marone - 0
SprinteSport è in edicola (e nello store digitale)! Notizie, inchieste e approfondimenti sul calcio che riparte. Facchetti e Scirea: tra cerimonie, ricordo e celebrazioni.   Arbitri:...
Continua a leggere

Quadrangolare a Venaria, prove tecniche di buon calcio: con i cervotti in campo Valdruento, Collegno e Caselle

Eccellenza Piemonte Redazione - 0
Dopo la Serie D questa settimana tocca a Eccellenza e Promozione provare il terreno di gioco, incrociare i tacchetti, esibirsi in qualche buona sgambata....
Continua a leggere

Terza Categoria, il Forno risponde presente, Faletto nuovo presidente

News Piemonte Servidio Giuseppe - 0
Nel Canavese abbiamo una certezza, il Forno c'è. I neroverdi sembravano dover ammainare bandiera e non presentarsi nei ranghi della FIGC in questa nuova...
Continua a leggere

SCELTO DALLA REDAZIONE

POST PIÙ POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI