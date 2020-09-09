Ecco i gironi di Terza Categoria: Torino torna a due

Aveva fatto rumore la scomparsa del secondo girone di Torino di Terza Categoria la passata stagione. Quest’anno i gironi aumentano a partire dal capoluogo piemontese aumentano di numero, passando da 9 a 11. Tutto bellissimo, ma c’è un MA: l’aumento di gironi vede comunque un raggruppamento da sole 10 squadre nel VCO e l’aumento di squadre dipende anche da molti “reset” di squadre provenienti da categorie superiori (Esperanza docet). Fatto sta che c’è un girone meno in Seconda Categoria.
La Terza, in ogni caso, riprende piede e si divide in 11 gironi per un totale di 146 squadre.
ALESSANDRIA
AURORA – AURORA SPORTING CLUB – BERGAMASCO – BOYS CALCIO – DAVIDE ARATA – FORTUNA MELIOR – GARBAGNA – GRUPPO SPORTIVO LOBBI – JUNIOR ASCA – LERMA ASDL – PREDOSA CALCIO – STAZZANO – TIGER NOVI – VALMILANA CALCIO – VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD
ASTI
ANNONESE – CASTELLETTO MONFERRATO – CASTELNUOVO A.S.D. – CMC MONTIGLIO MONFERRATO – FBC OZZANO 1919 RONZONESE – FUTSAL MONFERRATO – MEZZALUNACALCIO VILLANOVA – MIRABELLO CALCIO – MOMBERCELLI – MONCALVO CALCIO – SAN PAOLO SOLBRITO – SCA ASTI – SPORT ITALY – VIRTUS CANELLI
CUNEO A
BAGNOLO CALCIO – BERNEZZO – CALCISTICA ENVIESE – CASTELLETTESE CALCIO 14 – GIOVANILE GENOLA 05 – LAGNASCO CALCIO – MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 – POLISPORTIVA 2RG A.S.D. – PRO BROSSASCO – RACCO 86 – REVELLO CALCIO – SALICE – SAN BIAGIO – SANDAMIANESE – TRINITA – VALLE STURA CALCIO
CUNEO B
ACCADEMIA CALCIO ALBA – ATLETICO MARENE – BANDITO – BENESE – C.B. SPORT CARAMAGNA – CARRU MAGLIANO ALPI – CASTAGNOLE CALCIO – CAVALLERMAGGIORE 2014 – CERESOLE D ALBA – CLAVESANA CALCIO 1960 – MONFORTE BAROLO BOYS – NEIVE – PIOBESI – PRIOCCA POLISPORTIVA – PRO SOMMARIVA 2010 – SANFRE
IVREA
ATLETICO ROBASSOMERO – BARACOA – CALCIO LEINI – CASTELLAMONTE A.S.D. – DORINA – FORNO – FRANCESCHINA – GRAND COMBIN – LA SERRA – LEONIDAESPERANZA – PERTUSIO – QUINCITAVA
NOVARA
ACADEMY NOVARA – AMATORI CALCIO GRANOZZESE – BARENGO SPORTIVA – BRANZACK UNITED – CALCIO FARA – CASALINO – LIBERTAS VAPRIO – MEZZOMERICO CALCIO – POLISPORTIVA SAN GIACOMO – SPORTING TRECATE CALCIO – VOLUNTAS NOVARA – 1924 SUNO F.C.D.
PINEROLO
CALCIO SANTENESE – CIRCOLO DA GIAU DT – LENCI POIRINO O.N.L.U.S. – ROLETTO VAL NOCE – RUBIANA CALCIO A.S.D. – SAN LUIGI SANTENA – SCALENGHE – 7 SOCCER ACADEMY P.R. 1964 – SPORTING AIRASCHESE – SPORTING VITTORIA TORINO – SPORTINSIEME PIOBESI T.SE – TORRE PELLICE
TORINO A
ACCADEMIA CARRARA TORINO – ALMESE CALCIO – AVIGLIANESE CROCETTA CALCIO ASD – DON BOSCO RIVOLI – GO SPORT GRUGLIASCO ASD – LA NUOVA LANZESE – NUOVO SPORTSUD 75 TORINO – P.E D. BARRIERA LANZO – POLISPORTIVA SAN DONATO – REAL 909 – S.IGNAZIO SPORT – SAN REMO 72 SRL – SPORTING TALENT SOCCER
TORINO B
ANTONELLIANA – ATLETICO MIRAFIORI – BALDISSERO – BORGO CAVOUR – COLOMBIA TURIN – DUOMO CHIERI A.S.D. – G.A.R. REBAUDENGO – LEO CHIERI A.S.D. – PECETTO – POLISPORTIVA DORA TORINO – SALUS GRP – SAN LUIGI CAMBIANO – SAN REMIGIO
VERCELLI
CANADA – CITTA DI SANDIGLIANO – CRESCENTINESE – LENTA 2011 – MASSERANO BRUSNENGO 2000 – PALESTRO CALCIO – PIEMONTE SPORT 1963 – POLISPORTIVA TRONZANO – SANGERMANESE CALCIO – TRICERRESE ANDREA BODO – VILLAGGIO CONCORDIA – VILLANOVA 2018 J
VCO
A C BORGO TICINO – CASTELLETTESE – FONDOTOCE – GARGALLO – MONTECRESTESE – ORATORIO SAN VITTORE – PREGLIESE – PRO VIGEZZO – VARALLO E POMBIA – VOLUNTAS VILLA
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