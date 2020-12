La grande famiglia del Chisola Calcio e un albero di Natale molto speciale. Dedicato a tutti i tesserati e le famiglie, per un augurio di buone feste dal club di patron Luca Atzori. Per vivere al meglio il periodo natalizio e ritrovarsi presto sul campo di via del Castello per tornare a gioire e divertirsi tutti insieme!

SCARICA LA NOSTRA APPLICAZIONE