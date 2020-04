Decamerone, i ricordi che riportiamo vivi domani in edicola

Continua il Decamerone, continua il viaggio nel nostro archivio, per rispolverare ricordi di imprese e storie di calcio vissuto.

DECAMERONE LOMBARDIA

• Era il… 2 giugno 2013: Seguro-Barona, finale Giovanissimi Milano. L’anno i cui il Seguro passò nella storia del calcio milanese con i due titoli conquistati in un weekend: il sabato gli Allievi Fascia B ’99 e la domenica i Giovanissimi ’98.

• Era il… 30 Marzo 2009: La Sommese frantuma record, campionato Promozione A. La squadra di Giuseppe Fiorito strappò il pass per l’Eccellenza con 21 punti di distanza sulla seconda Fulgorcardano. Broggini: «Giocavamo davvero a occhi chiusi».

• Era il…11 maggio 2013: Bresso-Schuster, finale Juniores Regionale. Il Bresso di Luca Furlan vince il titolo regionale da neopromossa. Il gol di testa di Riolfo fa da ago della bilanzia.

DECAMERONE PIEMONTE

• Era il…. 21 maggio 2019: Pinerolo-Sparta Novara, Finale Giovanissimi Regionali 2004: Visconti fa esplodere Stangalino e tutti gli ultras novaresi scesi a Gassino per la finalissima. Dopo il Chisola Buscemi&co abbattono anche il Pinerolo.

• Era il… 1 maggio 2017: Vanchiglia-Barcanova, campionato giovanissimi Torino 2002. Forse l’ultimo derby giovanile con così tanto in palio. Tutto bloccato, ma a 10′ dalla fine le emozioni impennano. Khelifa 1-0 e Carosso (ora titolare alla Pro Vercelli in C) prova a riaprirla da solo.

• Nato il … 16 aprile 1970: Marco Sesia compie 50 anni. Dal Nizza Millefonti alla Serie A con il suo Toro. Il tributo al cammino di un cuore granata.

